外媒：微軟AI 疑助力中國軍警

2019-04-12 13:00 中央社 台北12日電



批評人士指出，中國軍隊和安全部門正利用著美國科技業巨頭微軟公司和中方在人工智慧（AI）領域的合作，來監控民眾和封鎖消息。

英國金融時報中文網日前報導，去年有3篇來自中國的學術論文似能顯示出微軟（Microsoft）與中國軍方之間的某些關聯。論文撰寫者既有任職於微軟亞洲研究院的科學家，也有長沙國防科技大學的學者。國防科大直接隸屬中國軍隊最高指揮機構中央軍事委員會。

其中兩篇論文的主題與機器閱讀有關，也就是如何讓AI來理解網上文字訊息；還有一篇則闡述如何透過新的AI技術來分析人臉，以便重構詳細的環境地圖。論文作者指出，這種技術可提供「未被攝影機拍到的周邊環境的更多訊息，而發揮各種視覺用途」。

報導引述分析指出，這種技術可能用於監控。華盛頓大學的AI專家多明戈斯（Pedro Domingos）說，「假設我是一家情報機構，我有一些嫌犯的照片，我可以利用這個系統獲知關於他們所處環境的信息，而他們都不會意識到自己泄露了這些信息」。

另據德國法蘭克福匯報，新疆當局尤其可以透過這種AI分析技術來監控民眾。當地的穆斯林群體受到越來越嚴格的管制，而中國官方的公開訊息也顯示，當局正利用AI對新疆民眾展開不間斷的管控。

另兩篇有關機器閱讀的論文，其中的技術顯然也可用於大規模的網路封鎖和審查。

1998年在北京成立的微軟亞洲研究院是微軟在美國境外最大的研發部門。微軟去年還宣布將在上海再開設一處研發基地。

據報導，微軟在中國共聘任約200名科學家，另有約300名客座教授或在校學生也為微軟的研發工作出力。

微軟不諱言公司與中國軍方所屬大學的合作關係。在上述3篇論文中，「微軟」與「國防科大」的字眼都出現在論文封面。除了國防科大，北京航空航天大學、哈爾濱工業大學等與軍方有密切關係的大學也與微軟有著不同形式的合作，包括在這些學校設立針對學生的「技術俱樂部」。

澳洲智庫「戰略政策研究所」（Strategic PolicyInstitute）估算，2007年至今，中國軍方至少資助了2500名軍方科學家或工程師前往海外求學。這些人士利用留學的機會與全世界的學者和學術機構建立了關係。

面對批評，微軟聲明指出，公司在全球的研發活動都「符合美國以及當地的法律」，而且都屬於公開發表，以確保透明度，並讓所有人都能從中獲益。