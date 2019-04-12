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只差十公里！以色列「創世紀號」降落月球功敗垂成

2019-04-12 10:07聯合報 記者郭宣含╱即時報導

以色列非營利組織SpaceIL團隊的月球登陸器「創世紀號」（Beresheet）11日準備降落月球表面之前出現一系列故障，最後墜毀於月球，以色列成為第四個在月球著陸國家的夢想破滅。

SpaceIL團隊表示，無人登陸器「創世紀號」在降落過程的21分鐘中，出現間歇的引擎與通訊故障。

創世紀號用七周時間逐漸擴大環繞地球軌道，並在上周進入月球重力範圍。它在離月球表面22公里時，在美國太空總署（NASA）協助下拍下一張「自拍照」。創世紀號在11日的最後行動中貼近月球上方橢圓形軌道，離月表最近距離約15公里。

俄羅斯RT電視台報導，登陸器機身上印著「小國家，大夢想」，但這些夢想卻無法成真。創世紀號離月球表面約10公里時，引擎停止運作，最後以每秒134公尺的速度墜落月球。

國營以色列航空航天工業公司（IAI）負責承造「創世紀號」，其太空項目總經理多倫（Opher Doron）表示：「似乎是我們的慣性感測器（IMU）導致航空登陸電子設備出現一連串事件，登陸器引擎被關閉使我們任務失敗。」

儘管如此，創世紀號仍達到一些里程碑。多倫表示：「這是目前到達月球最小、造價最低的登陸器。這趟旅行讓人驚艷，我希望我們有機會再試一次。」

地球和月球距離約38萬6000公里，但2月21日升空的創世紀號因為繞行軌道，總共飛了大約650萬公里。這次任務花費僅一億美元，幾乎全部來自民間捐款。

到控制中心見證登陸作業的以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列登陸器將在兩至三年內重返月球。

目前僅有美國、前蘇聯和中國大陸太空船成功在月球「軟著陸」。

以色列月球登陸器「創世紀號」11日準備在月球降落前故障，最後高速墜毀於月球。路透
以色列月球登陸器「創世紀號」11日準備在月球降落前故障，最後高速墜毀於月球。路透
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以色列太空夢想

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