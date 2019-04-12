納坦雅胡勝選 不道德的權力咆哮

2019-04-12 04:21 台灣醒報 記者邱慕天╱台北報導



以色列9日國會大選計票塵埃底定，號稱「政壇不倒翁」的總理納坦雅胡再次勝利，將獲得破紀錄的第5個總理任期。中堅立場的主要挑戰者甘茨功敗垂成。綜觀本次選情，以色列向世人展現了「權勢」大於一切道德準繩的政治信號；而阿拉伯世界沒能團結，也終將把自己同胞巴勒斯坦人的政治前途交在以色列的掌控裡。

政治天才 扭轉頹勢

「他是一個政治天才，」特拉維夫大學教授、右翼政策論壇「召集人」的研究員納馮向《金融時報》透露，本次選前納坦雅胡被腐敗調查纏身兩年，極有可能被一舉扳倒，但他透過去年12月的操作，將原訂今年11月舉行的大選提前到4月，成功把「左派掌控的司法檢調對他的迫害」轉成一張對支持者主打的悲情牌。

《半島電視台》專家2月分析預估，納坦雅胡的聯合黨原可望在120席國會中拿下約29到32席，結果得到的是比樂觀預期還更高的35席，是納坦雅胡領導聯合黨以來的最佳成績。為了自保，在選前一週，納坦雅胡毫不客氣地猛挖過去右翼聯盟「以色列家園黨」和「猶太家園黨」牆角，還在投票日當天現身多個以色列海灘，向戲水的國民告急催票。

面對以甘茨為首等三位高層將領組建的「藍白聯盟」挑戰，納坦雅胡選擇拉高國際聲望迎戰，先在2月底放生訪以的台北市長柯文哲往莫斯科會見普丁，又在3月底在華府跟川普握手歡談，最後再於選前5天的4月4日再見普丁一次，達成根據納坦雅胡傳記作者安謝爾‧普費弗所言「以色列（以及世界民選領袖）史無前例的外交亮相」。

《金融時報》分析，聯合黨漂亮的選情將一舉消滅黨內以腐敗案撤換納坦雅胡的「宮鬥派」。普費弗在《國土報》撰稿分析，這些「不爽納坦雅胡」的右派選票本次反映在前通訊和福利部長卡龍領導的「同一黨」身上，然而此一中右派政黨已從2015年的10席縮到本次的4席，除了調轉車頭與藍白聯盟合作，才有可能略微壓制納坦雅胡。

新中堅路線

本次與納坦雅胡一爭高下的以色列前參謀總長甘茨堅持「新中堅路線」，根據

《國土報》記者諾亞‧蘭道總結，其內涵為「向腐敗宣戰、保全國家公器、強化文化和媒體機構、法治、政教分離」的「樂觀穩健精神」，在本次得到了與聯合黨一樣高的35席。然而若以執政角度看，這樣的結果是「贏了面子、輸了裡子」。

圖說：藍白聯盟結合3位軍隊將領出身的領導以及中間老牌政黨未來黨領袖拉皮德，仍未能形成拉下納坦雅胡的足夠力量。（photo by בני גנץ - Benny Gantz via Facebook）

同為《國土報》記者的普費弗直言，甘茨一早錯誤在於將其「以色列韌性黨」跟拉皮德的「未來黨」合為「藍白聯盟」。「韌性黨」本能將光譜往右移去「開疆拓土」，選後再與中、左合作。反之，2月以來甘茨選擇「把藍白衝到第一」的「自私口號」，不但讓納坦雅胡容易攻擊，也吸到了「友軍」工黨的票（從上屆19席掉到6席），至終無法將聯盟推往61席的執政門檻。

然而藍白聯盟未能執政，更有其他的非戰之罪。《半島電視台》分析師馬爾萬•畢沙拉指出，以色列雖有「將軍參政」的傳統，但甘茨從未在政府或議會任職的「素人挑大位」，成為他訴求的一項明顯短版。而選前納坦雅胡的外交和種族牌盡出，使得在此一議題上中堅克制的甘茨更顯被動。

圖說：以色列2019大選政黨席次「大致」分布圖－97％開票完成，尚未計入現役軍人票。 （資料來源：以色列選委會；表格翻譯與圖片合成：邱慕天／台灣醒報）

川普因素：美國加碼干預

多家外媒注意到，在贏得以色列右翼選民結構，納坦雅胡勝選最大的「助攻王」就是美國總統川普。在3月底訪問華府期間，川普簽署了一項公告，無視國際法與國際社會共識，承認以色列對戈蘭高地的主權。這裡的問題是：美國為何不能再等半個月，讓以色列選出新領導人後，再談論一塊被以色列佔據半世紀的土地歸屬認定？

《華盛頓郵報》回顧，過去的美國總統也有選前助攻以色列候選人的慣例：1981年以色列選舉中，卡特總統大力促成以色列和埃及之間的和平。1992年，布希總統批准了一筆100億美元的貸款，為以色列的以巴和談派助攻；1996年，柯林頓為裴瑞茲在埃及召開了一場30國峰會，又將他帶到空軍一號旁亮相，並提供援助承諾。

「但川普做球的公然程度，可說史無前例。」威爾遜中心的中東分析師亞倫•戴維•米勒告訴《華郵》，「從開始、默認、追認到支持納坦雅胡的各種妄為。」這些包括川普選後第一趟旅程出訪以色列、成為第一位訪問聖殿山西牆的美國在職元首、承認耶路撒冷為以色列首都、認可戈蘭高地佔領，到選前倒數兩天加碼「應納坦雅胡要求」指伊朗政府軍為「恐怖組織」。

此外，納坦雅胡選前拉攏右翼票時開出「併吞約旦河西岸」的瘋狂政治支票時，川普不但未予切割，其駐以大使還在3月底「美國以色列公共事務委員會」（AIPAC）年會表示「理解」。

圖說：納坦雅胡從川普手中「收下」耶路撒冷全區和戈蘭高地主權後，向支持者表示「這證明我們能將被動戰爭奪下的土地收入囊中」，選前他再加碼表示逐步收下極右翼主張的西岸。（photo by Palate Press）

圖說：川普在上月21日突發聲明，承認在1967年以色列從對敘利亞戰爭中奪下的戈蘭高地擁有主權。 （photo by realDonaldTrump via Twitter）

《德國之聲》分析，這些「免費」贈送的主權大禮，即使是甘茨當選也沒有「返還」的可能。《半島》的畢沙拉直言，以色列的主流民意這40年已經完全被洗成「天然猶（右）」。川普的「禮包」給予納坦雅胡底氣向其人民宣稱：以色列不需要（如同過去）對巴勒斯坦人做任何主權讓步，也能得到更好的對美、對阿拉伯世界關係。

阿裔悲觀 選前釀棄票

與此相對的，則是在權勢的結盟面前，巴勒斯坦人和平建國的要求已經愈發無望。本屆以色列的阿裔（巴勒斯坦人）投票率從63%掉到56%，選前棄票及失敗主義的氛圍濃厚。意見分裂使得他們的政黨席次從13席跌到10席。

「巴勒斯坦人前所未有地分裂。以色列前所未有地強大、阿拉伯人處於史上最弱勢。」阿聯酋學者阿卜杜勒哈勒克‧阿卜杜拉受《紐約時報》訪問解釋，得到川普支持，讓以色列能對巴勒斯坦予取予求。

數十年來，阿拉伯世界團結挺巴勒斯坦，對以色列單邊行動帶來一定牽制。但阿拉伯之春後，許多政權內亂而自顧不暇，這些包括被ISIS席捲的伊拉克、內戰精疲力盡而無力索要戈蘭高地主權的敘利亞、軍人政變的埃及、被美援牽制的約旦；而阿拉伯海灣國家即使領導結構未變，也變得聚焦國內固權、或在這些年被川普拉攏。

貝魯特卡內基中東中心的資深編輯麥可‧楊向《紐時》表示，川普用以「伊朗」為公敵的方式牽起以色列與阿拉伯國家的關鍵；這些海灣遜尼派國家不太會為了巴勒斯坦這個小地方而犧牲他們區域夥伴關係。

《半島》的畢沙拉指出，許多巴勒斯坦人選前的「失敗主義」，在於他們相信即使甘茨當選，也不可能促進巴勒斯坦人的福祉；巴勒斯坦的建國夢和平權夢，如今以離著那「流奶與蜜」之地更遙遠，這是由40年來的以色列國內和國際大局所決定，彷彿呼應著阿拉伯激進組織真主黨和哈馬斯一早的預言：

在不道德的權力咆哮面前，與以色列談和平只是浪費時間。

餘下的問題：調查起訴

然而分析師預估，未來任期中，納坦雅胡勢必將以「佔地」換「免訴」的政治交易自保，也就是藉由滿足「極右小黨」併吞西岸土地的要求，來換取國會聯盟通過保護自己被腐敗起訴的豁免法案。這會讓他易受極右和中右小黨挾持，在巴勒斯坦的反抗升溫之外，更難免挑戰國內司法檢調和媒體的獨立性。

走在鋼索的平衡上，納坦雅胡的垮台或也隨時會意外成真。無論是作為「新以色列王」權傾一切，或是一位政治魔術師操弄權勢玩火自焚，在「比比」的第五個任期，世人都將是歷史見證者。

圖說：納坦雅胡在10日深夜2點抵達競選總部宣告勝利，在台上深情擁吻妻子莎拉，支持者高喊 "King Bibi"！ （photo by Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו via Facebook）

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