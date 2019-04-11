亞桑傑疑遭偷拍性愛光碟 波霸女星忙撇清

2019-04-11 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



亞桑傑2012年準備在倫敦出庭，當時看來神采奕奕。美聯社 分享 facebook 維基解密創辦人亞桑傑躲藏在厄瓜多駐英國大使館期間，維基解密聲稱他遭長期秘密監控拍攝，相信有關資料已交予美國政府。英國傳媒10日引述消息，指稱有人向維基解密勒索338萬英鎊（約1.36億台幣），否則公開內容敏感，甚至涉及亞桑傑性秘密的片段。涉案人日前已在西班牙被捕。

過去7年不少名人前往大使館與亞桑傑會面，當中包括「海灘遊俠」性感女星潘蜜拉安德森（Pamela Anderson），她去年自稱與亞桑傑「有情感上的聯結及掙扎」，又說雙方只是很親密的朋友。她說希望自己能成為有影響力的社運人士，才與亞桑傑見面。對於好友被捕，潘蜜拉安徳森表示震驚。