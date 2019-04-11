砲火四射得罪各方 維基解密創辦人恐遭美英瑞典追訴

2019-04-11 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曹國維 ╱即時報導



維基解密創辦人亞桑傑2016年在厄瓜多駐倫敦大使館陽台對記者發表談話。美聯社 分享 facebook 藏身厄瓜多駐倫敦大使館近7年的維基解密創辦人亞桑傑11日被英國警方逮捕，如今他可能面臨英國、美國和瑞典的司法追訴。

厄瓜多總統莫雷諾證實，厄瓜多已撤銷對亞桑傑的外交庇護，因為亞桑傑在厄瓜多使館期間，「屢次違反國際公約和日常生活各項約定」，包括在使館內擅自裝設電子干擾設備和阻礙安全攝影機。英國警方說，他們是在厄瓜多政府撤銷庇護後，應厄瓜多大使要求進入館內逮捕亞桑傑。

亞桑傑創辦的維基解密網站在2010年公布大批美國政府的機密電文，這批電文是美軍士兵曼寧從電腦系統取得交給維基解密。曼寧被判刑35年，坐牢近7年後獲減刑出獄。紐約時報報導，美國司法部也因此案暗中起訴亞桑傑。

亞桑傑還涉嫌在2016年協助俄羅斯干擾美國總統大選，他公布疑似俄國駭客從美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓電腦中竊得的資料。亞桑傑說，他的確想傷害柯林頓，但他否認這些資料來自俄國。

英國法院也在2012年通緝亞桑傑，因為他在英國棄保潛逃。

亞桑傑2012年6月躲進厄瓜多大使館，最主要原因是不想被引渡到瑞典。他在瑞典被女子指控性侵，亞桑傑否認，並稱瑞典當局對付他是想把他交給美國。

瑞典後來撤銷對亞桑傑的逮捕令，但檢方表示亞桑傑被控的性侵案尚未結案，訴訟程序可能重啟。

美英等國都不滿厄瓜多庇護亞桑傑，厄瓜多總統莫雷諾2017年上任後，一直想解決這個燙手山芋。美國總統川普的前競選總幹事馬納福據傳曾在2017年暗中牽線，讓厄瓜多把亞桑傑交給美國，後來雙方並未達成協議。

2017年12月，厄瓜多給予亞桑傑公民身分，還準備讓他出任駐俄羅斯外交官，但英國政府警告，只要他離開使館就會失去豁免權。

在厄瓜多使館居住期間，亞桑傑仍不斷批評他國或出手介入其他國家內政，迫使厄瓜多在去年3月切斷他的網路並採取限制會客等措施。亞桑傑去年10月控告厄瓜多政府侵犯他的權利。