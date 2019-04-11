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掌權30年的蘇丹總統巴席爾被逼下台 遭軍方軟禁

2019-04-11 17:19聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國有線電視新聞網（CNN）11日報導，掌權30年的蘇丹總統巴席爾（Omar al-Bashir ）已經被解除職務，並且遭到軟禁，私人衛隊也遭撤換。先前有傳聞說他被軍方逼退，逃往沙烏地阿拉伯。巴席爾的官邸和國防部都位在軍方總部裡面，所以他在住所遭軟禁的說法應為可信。國營電視台預告，軍方稍後將有重大宣布。

蘇丹總統巴席爾2010年向支持者揮手致意。路透
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