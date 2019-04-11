直播殺人衝擊大 紐議會加強槍枝管制

2019-04-11 16:39 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



在直播殺人事件1個月後，紐國議會投票通過，將提出槍枝管制草案，管制包括突擊步槍內的半自動武器，據外媒報導，此決議由119位議員通過，並於10日送交主管機關，有望在本週經主管機關核定後正式立法。

立法禁用槍枝

據《紐西蘭電視台》報導，本次決議無非是針對3月在基督城發生的直播槍擊事件，當時造成50人罹難。因此議會決議，針對民用及軍用的半自動武器頒布禁令，此外還包括可供半自動武器使用的軍火庫及彈藥，也禁用彈匣容量超過5發的泵動式循環槍枝。

該報導指出，立法通過後，將指定獨立顧問協助槍枝廠商制定「回購價目方案」，幫助廠商們召回已售出的槍枝並給予賠償金，補貼他們上繳槍枝的損失。

紐西蘭總理阿爾登在草案三讀過程中表示，「我們因為那50名無法發聲的罹難者走到這一步，身在議會裡面，就必須為民喉舌，傳播人民的心聲。」

因悲劇大步突破

日本《NHK世界》也指出，槍枝管制法令10日由119名議員表決通過，阿爾登說，「我無法忍受槍枝造成的大規模死亡帶來的重創，而竟然在我們的國家合法。」報導指出，若立法程序順利進行，新法有望在當地時間本週五通過。

28歲的澳洲籍男子於上月15日，透過半自動突擊步槍，利用臉書在紐西蘭基督城兩間清真寺進行「直播屠殺」，官方統計有50人罹難。NHK認為，紐西蘭迅速的對策對比槍枝氾濫，事件頻傳的美國來說，可算是「大刀闊斧」的重大突破。

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