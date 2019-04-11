親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
英脫歐僵局難解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日職／王柏融打擊率全隊最高 再戰軟銀值得期待

麥當勞明起推「冷飲直接喝」 不再提供消費者吸管

蘇丹傳政變 在位30年總統逃往沙烏地阿拉伯

2019-04-11 15:55聯合報 記者張佑生╱即時報導

在位30年的蘇丹總統巴席爾。路透
在位30年的蘇丹總統巴席爾。路透
分享
非洲國家蘇丹11日疑似發生政變，軍方預告將透過電視發表重大聲明，路透引述消息人士的話表示，在位30年的總統巴席爾（Omar al-Bashir）已經下台。傳聞說巴席爾已逃往沙烏地阿拉伯，軍方組成委員會主持政局。一切尚待證實。

數以千計示威者11日群集在蘇丹首都喀土木的軍事總部外，要求總統巴席爾辭職，國營電視及廣播電台當日上午宣布，軍方即將發表重要聲明，請民眾等待。路透記者說，看到軍車部署在喀市重要道路。衛報引述現場圍觀者的說法，稱較年長的蘇丹人想起前次軍方接掌政權情況，分析家則憂心蘇丹將失序。

蘇丹國營媒體對軍方的聲明並未提供進一步詳情。紐約時報報導，目擊者告訴路透，有數千人抵達國防部，高喊著「垮台了，我們贏了」。

巴席爾在位近30年，長期受到西方國家蔑視，因與達佛種族清洗相關罪名遭通緝

數千名抗議群眾6日開始聚集軍事總部特區周圍，要求蘇丹總統下台和組成過渡政府，並呼籲軍方支持他們。特區內有巴席爾官邸和國防部。

這是蘇丹去年12月爆發反政府示威以來最大規模行動，原本只是抗議麵包價格上漲，最後演變為全國性抗爭，反對巴席爾30年的鐵腕統治。

蘇丹民眾11日在首都喀土木的軍事總部外示威，要求總統巴希爾下台。路透
蘇丹民眾11日在首都喀土木的軍事總部外示威，要求總統巴希爾下台。路透
分享

蘇丹紐約時報通緝

相關新聞

印度大選投票 在野黨魁頭部7度遭雷射光點鎖定

2019-04-11 16:34

南韓憲法法院判決出爐！墮胎禁令違憲

2019-04-11 14:53

金正恩權力更穩固 看這個地方就知道

2019-04-11 16:46

蘇丹總統下台 軍事委員會接管權力

2019-04-11 16:14

蘇丹疑發生政變！國營電視台稱軍方將宣布重要聲明

2019-04-11 14:57

日企2020年發射衛星 清太空垃圾

2019-04-11 14:42

防被駭、蒐敵情 太空爭霸戰軍事化

2019-04-11 14:41

交通空汙年害400萬童氣喘 台灣排全球第4慘

2019-04-11 14:35

美擬延長裁武條約 盼大陸加入

2019-04-11 14:34

影／日本奧運大臣又失言被轟下台 白目發言紀錄一覽

2019-04-11 13:26

影／曼谷中央世界百貨失火 男子跳8樓逃命摔死

2019-04-11 12:01

交通空汙引發孩童氣喘 台灣嚴重程度全球第四

2019-04-11 11:27

文在寅將會川普 北韓全面非核化成焦點

2019-04-11 10:38

曾驅離我國代表 捷克貿易部長遭撤職

2019-04-11 09:38

中歐班列終站杜伊斯堡 盼成一帶一路歐洲門戶

2019-04-11 09:04

美將與俄談延長新戰略武器裁減條約 盼中國加入

2019-04-11 06:08

對手承認敗選 以色列總理內唐亞胡贏得第5任期

2019-04-11 03:48

內唐亞胡大選險勝 成為以色列在位最久總理

2019-04-11 00:58

日韓關係惡化 韓撤日本大使館建設許可

2019-04-11 00:51

中俄全力搶撈墜海F-35A戰機 機會千載難逢

2019-04-11 00:38

日F-35A墜海 衝擊日本防衛政策

2019-04-11 00:31

北京讓步 中歐聯合聲明驚險成局

2019-04-11 00:06

阿爾巴尼亞機場被搶千萬歐元 當局怪中方管理不力

2019-04-10 22:02

泰國曼谷鬧區中央世界百貨失火 傳已3死

2019-04-10 21:59

日本奧運大臣失言請辭獲准 安倍道歉

2019-04-10 21:39

曼谷鬧區酒店失火 業者緊急疏散上千人

2019-04-10 21:35

英國核潛艇傳被裝炸彈 當地緊急疏散

2019-04-10 21:31

天主教主教被控性侵修女 印度警方正式起訴

2019-04-10 20:51

參謀首長聯席會議主席缺各軍種角力 空軍獲安慰獎

2019-04-10 20:37

中歐峰會匆忙達成聲明 中：有分歧協商解決

2019-04-10 20:32

關注瀕危語言 澳新版50分幣含14種原住民語

2019-04-10 20:26

達賴輕微咳嗽住院 發言人：應該很快就能出院

2019-04-10 20:20

中國富商持續干預澳洲內政 工黨黨魁被控不當接觸

2019-04-10 20:19

土耳其外長：若美國不給F-35 另尋替代方案

2019-04-10 20:17

日韓關係再惡化 南韓撤銷日本大使館建設許可

2019-04-10 19:35

年號選假的？安倍早就確認日皇年號首選是「令和」

2019-04-10 19:19

農場爆發非洲豬瘟疫情 南非拉警報

2019-04-10 19:16

義大利獨裁者墨索里尼曾孫參選 引發極端主義疑慮

2019-04-10 18:37

FBI辦案查獲千年前古物泥雕 美歸還墨西哥

2019-04-10 18:15
看更多

熱門文章

冰箱裡驚見「女人微笑臉龐」 網友嚇：別這樣包食物！

2019-04-10 17:54

大人都眼紅！她5歲當網紅 12歲生日「買BMW送自己」

2019-04-11 10:41

交通空汙引發孩童氣喘 台灣嚴重程度全球第四

2019-04-11 11:27

泰國曼谷鬧區中央世界百貨失火 傳已3死

2019-04-10 21:59

得怪病胸部年年長 J奶少婦怕兒悶死「不敢餵母奶」

2019-04-10 20:20

中俄全力搶撈墜海F-35A戰機 機會千載難逢

2019-04-11 00:38

美歐拿關稅互砍！法財長：空巴波音商戰 爽到中國對手

2019-04-10 18:53

歐盟提議英脫歐期限延長至10月31日！

2019-04-11 07:33

攸關川普連任 鴻海美國威州廠遭爆依舊看不出進展

2019-04-11 08:19

影／日本奧運大臣又失言被轟下台 白目發言紀錄一覽

2019-04-11 13:26

美中若簽貿易協議 分析師說這檔晶片股漲最大

2019-04-10 18:07

曾驅離我國代表 捷克貿易部長遭撤職

2019-04-11 09:38

蘇丹疑發生政變！國營電視台稱軍方將宣布重要聲明

2019-04-11 14:57

影／受夠登機繁瑣？美推私人登機航廈 服務超奢華

2019-04-11 08:47

川普關稅大棒揮向歐盟是想開闢新戰場？專家指因為此事

2019-04-10 23:00

年號選假的？安倍早就確認日皇年號首選是「令和」

2019-04-10 19:19

你去旅遊的國家多綁架嗎？美國務院示警35個「K」國

2019-04-11 10:10

影／漢堡神偷？麥當勞系統出包 他買11個漢堡花0元

2019-04-10 17:55

向中國傳達強烈訊息！美首動員F-35 赴黃岩島附近參加軍演

2019-04-10 17:50

日本奧運大臣失言請辭獲准 安倍道歉

2019-04-10 21:39

影／曼谷中央世界百貨失火 男子跳8樓逃命摔死

2019-04-11 12:01

日鐵道乘客8次伸手阻門延誤1分鐘 網民鬧爆：手很賤！

2019-04-10 20:49

亂了時序的雪 日關東地區多處積雪深

2019-04-10 23:52

星戰開打！兩強發展寬頻衛星網路 馬斯克譏貝佐斯山寨版

2019-04-10 21:25

日韓關係再惡化 南韓撤銷日本大使館建設許可

2019-04-10 19:35

阿爾巴尼亞機場被搶千萬歐元 當局怪中方管理不力

2019-04-10 22:02

平成最後的冷氣團 讓日本關東下罕見四月雪

2019-04-10 17:17

美軍二戰「杜立德空襲」最後一名隊員去世 享壽103

2019-04-10 17:11

美財長米努勤：美中國就落實協議「大致」達成共識

2019-04-11 07:05

日F-35A墜海 衝擊日本防衛政策

2019-04-11 00:31

Evercore分析師：IMF調降全球經濟展望「可能錯了」

2019-04-10 22:41

北京讓步 中歐聯合聲明驚險成局

2019-04-11 00:06

曼谷鬧區酒店失火 業者緊急疏散上千人

2019-04-10 21:35

聖母峰有多高 尼泊爾決定自己量

2019-04-10 22:18

日鎌倉市新法上路 「灌籃高手」名場景禁危險攝影

2019-04-11 15:54

蘇丹傳政變 在位30年總統逃往沙烏地阿拉伯

2019-04-11 15:55

一個月內第2次！炸彈氣旋再襲美國 風雪野火一起來

2019-04-11 12:32

輻射落塵沈積各地冰河 恐成污染環境定時炸彈

2019-04-11 04:04

走回頭路？亞馬遜無人店也將收現金

2019-04-10 23:53

英國核潛艇傳被裝炸彈 當地緊急疏散

2019-04-10 21:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top