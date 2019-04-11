蘇丹傳政變 在位30年總統逃往沙烏地阿拉伯

2019-04-11 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



在位30年的蘇丹總統巴席爾。路透 分享 facebook 非洲國家蘇丹11日疑似發生政變，軍方預告將透過電視發表重大聲明，路透引述消息人士的話表示，在位30年的總統巴席爾（Omar al-Bashir）已經下台。傳聞說巴席爾已逃往沙烏地阿拉伯，軍方組成委員會主持政局。一切尚待證實。

數以千計示威者11日群集在蘇丹首都喀土木的軍事總部外，要求總統巴席爾辭職，國營電視及廣播電台當日上午宣布，軍方即將發表重要聲明，請民眾等待。路透記者說，看到軍車部署在喀市重要道路。衛報引述現場圍觀者的說法，稱較年長的蘇丹人想起前次軍方接掌政權情況，分析家則憂心蘇丹將失序。

蘇丹國營媒體對軍方的聲明並未提供進一步詳情。紐約時報報導，目擊者告訴路透，有數千人抵達國防部，高喊著「垮台了，我們贏了」。

巴席爾在位近30年，長期受到西方國家蔑視，因與達佛種族清洗相關罪名遭通緝。

數千名抗議群眾6日開始聚集軍事總部特區周圍，要求蘇丹總統下台和組成過渡政府，並呼籲軍方支持他們。特區內有巴席爾官邸和國防部。

這是蘇丹去年12月爆發反政府示威以來最大規模行動，原本只是抗議麵包價格上漲，最後演變為全國性抗爭，反對巴席爾30年的鐵腕統治。