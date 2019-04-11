南韓憲法法院判決出爐！墮胎禁令違憲

2019-04-11 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



南韓憲法法院11日裁定，墮胎禁令違憲，應立即修法。這是一項里程碑決定，象徵南韓社會各方面的重大改變。

韓聯社報導，南韓憲法法院判決，禁止墮胎違反憲法，並要求立法允許女性在懷孕初期進行墮胎。

南韓在1953年實施反墮胎法，女性只有在特殊情況才能墮胎，11日的判決終結長達66年的禁令。

這是睽違七年後的再次判決。2012年8月，南韓憲法法院判定刑法中的墮胎罪條款並未違背憲法，當時有四人認為合憲，四人認為違憲。