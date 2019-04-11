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太空爭霸戰不像電影星際大戰戲劇化

2019-04-11 13:46聯合報 記者季晶晶╱即時報導

太空爭霸戰其實不如電影劇情那麼戲劇化，一顆俄羅斯衛星「盧奇」（Luch-Olymp）2017年10月緩慢接近法國義大利的衛星聯合運營的「雅典娜-費多思」（Athena-Fidus），被法國怒斥為「間諜行徑」。在此之前僅數天，盧奇也遭美國軍用衛星GSSAP欺近至距離不足10公里。

美方專家表示，這些機密行動實質顯示太空軍事化。除美、俄外，中國大陸也有調整衛星接近特定目標的能力，這些國家都能利用飛彈或刻意製造的撞擊以摧毀敵人衛星，可能也正研發可破壞或讓衛星失去監控力的雷射。

美國科羅拉多州的科羅拉多泉（Colorado Springs）正舉行第35屆太空研討會（Space Symposium），會場出現許多穿著制服的美國和盟國軍事人員，顯現軍方領袖對太空爭霸戰的深厚興趣。

人類進入太空的60年間，其實從未發生摧毀軌道運行衛星之類的攻擊行為，目前主要辦法是干擾、駭客入侵以及運用網路手段。

華府智庫「安全世界基金會」（SWF）的專家威登說：「沒有立即的撞擊威脅。我認為那些（迫近行徑）是為了情報和監控目的，要拍下那些衛星的照片，弄清楚它們執行的任務，或是竊聽哪些訊號被傳送上來。」

近年來，俄羅斯干擾波羅的海周邊及其他地方的GPS訊號，迫使美國和其盟國發展反干擾技術。

整個太空產業，包括民間和軍方，都已調整做法，要保護自己免於干擾和網路攻擊。

在全球各地經營逾200個衛星通訊天線站的挪威業者KSAT公司國安專案主持人奈普說：「如果在2019年誇口，我們已曉得各種威脅，知道處理和緩解，這是十分短視的。永遠會浮現出新的威脅。」

美國總統川普下令組建太空部隊，被挑中領導美國防部新單位太空發展局的甘迺迪（Fred Kennedy）已揭露他的計畫，要與民間企業合力建造數千顆小型軍用衛星，以即時監控全球各地的數十萬目標。

太空爭霸戰雖不如電影星際戰爭戲劇化，但美軍在內各國軍方領袖都很重視。圖／取自第3...
太空爭霸戰雖不如電影星際戰爭戲劇化，但美軍在內各國軍方領袖都很重視。圖／取自第35屆太空研討會官網
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