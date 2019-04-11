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交通空汙引發孩童氣喘 台灣嚴重程度全球第四

影／日本奧運大臣又失言被轟下台 白目發言紀錄一覽

2019-04-11 13:26聯合報 記者周辰陽╱即時報導

日本東京奧運擔當大臣櫻田義孝10日晚間又爆失言，竟說出同黨國會議員比311東日本大震災復興更重要。相隔不到2個小時後，櫻田就以發言傷害災民為由，向首相安倍晉三請辭獲准。

《NHK》報導，櫻田當時出席同為自民黨的岩手縣眾議員高橋比奈子在東京都內舉行的派對時表示，「東京奧運會明年就要登場，各國國民都會來日本。說到東日本大震災，我想世界各國的人們也會拜訪岩手縣，各位能抱著殷勤招待的心意協助震災復興的話，就實在不勝感激了。然後呢，比起震災復興，更重要的是高橋議員了。」

安倍首相當晚也對此道歉，除了火速批准櫻田請辭外，也為當初任命他當大臣的決定扛起政治責任。安倍11日宣布，由櫻田的前任鈴木俊一眾議員緊急回鍋擔任奧運大臣。

今年69歲的櫻田義孝是千葉縣選出的眾議員，共當選7次。2018年獲得任命為東京奧運擔當大臣，兼管網路安全戰略本部。以下是他知名的失言紀錄：

2016年：稱慰安婦是「專業妓女」而挨轟

2018年11月：在國會議員質詢軍事網攻時，錯把防衛省稱為「國防省」；把東京奧會經費國家負擔額的「1500億日圓」說成「1500日圓」；在答覆質詢時把參議員蓮舫講成「蓮步」。

同月，身為負責日本網路資安的官員，櫻田在國會自爆沒用過電腦，此外，櫻田還透露不知道USB隨身碟為何，「只知道使用時好像是插進什麼孔，細節不清楚，要請專家來回答」。遭在野黨議員嘲諷他的發言被各國媒體報導時，答詢的櫻田說，「我的名號在世界廣為流傳，無論好壞，這難道不是出名了嗎？」

2019年2月：創下多項日本與亞洲紀錄的18歲游泳女將池江璃花子宣布白血病確診後不久，櫻田被記者堵訪時表示，池江背負著日本奧運奪金的希望，對此「真的很失望」，還擔憂會不會影響熱烈的氣氛，儘管他有稱「希望池江專心接受治療」，但已被痛批沒人性。

同月，櫻田因出席國會議會遲到3分鐘而公開道歉，並稱連自己都不知為何被提拔。

日本前東京奧運擔當大臣櫻田義孝10日晚間因失言赴首相官邸請辭獲准後接受記者團訪問...
日本前東京奧運擔當大臣櫻田義孝10日晚間因失言赴首相官邸請辭獲准後接受記者團訪問。櫻田義孝10日當晚出席同黨國會議員高橋比奈子的派對時，竟說比起東日本大震災復興，更重要的是高橋本人。 美聯
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東京奧運岩手慰安婦

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