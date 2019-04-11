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文在寅將會川普 北韓全面非核化成焦點

2019-04-11 10:38中央社 首爾11日專電

南韓總統文在寅。歐新社
南韓總統文在寅。歐新社
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南韓總統文在寅展開3天訪美行程，將與美國總統川普進行高峰會談，重點聚焦於北韓全面非核化議題。

南韓「中央日報」報導，文在寅偕同夫人金正淑於美國當地時間10日晚抵達華盛頓安德魯斯空軍基地，下榻白宮附近的「布雷爾賓館」（Blair House）。

文在寅將於華盛頓時間11日上午會晤副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及白宮國家安全顧問波頓（John Bolton），中午12時與川普進行2小時會談。韓美層峰將探討實現北韓全面非核化的方案。

報導指出，鑒於南韓總統府青瓦台日前提到「早期收穫」（Early Harvest）的重要性，文在寅很可能在峰會上提出北韓實施非核化措施時分階段給予補償的方案。

此次峰會預計商討解除對北韓制裁和北韓非核化的順序問題，也就是說，是先透過示範性的解除對北韓制裁引導北韓實現非核化，還是透過北韓非核化來推動解除對北韓制裁。

報導指出，南韓政府推出的「早期收穫」包括透過部分解除對北韓制裁引導北韓實現非核化的方案。然而不僅美國政府，就連美國議會也對部分解除對北韓制裁持否定態度。比起「早期收穫」，美國更看重引導北韓非核化的「全部（all in）收穫」，希望「一蹴而就」。

報導指出，文在寅希望說服美國解除部分對北韓制裁，包括重啟金剛山旅遊和開城工業園等項目。

結束3天的訪美行程後，文在寅將於首爾時間12日深夜返回南韓。

北韓文在寅南韓川普核武

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