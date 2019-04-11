曾驅離我國代表 捷克貿易部長遭撤職

2019-04-11 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



繼撤換捷克交通部長托克（Dan Tok）後，捷克總理巴畢斯（Andrej Babis）10日宣布，貿易工業部長諾娃可娃（Marta Novakova）將離職。

捷克廣播電台（Czech Radio）報導，捷克5月中旬將改組內閣的傳言已經傳了數周，托克在輿論的壓力下動作頻頻。

我國駐捷克代表汪忠一上個月應邀參加捷克貿易工業部活動，但捷克當局卻應中國駐捷克大使要求，迫使汪忠一離席。據報導，諾娃可娃因此事件受到外界抨擊。