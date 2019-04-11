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曾驅離我國代表 捷克貿易部長遭撤職

2019-04-11 09:38聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

繼撤換捷克交通部長托克（Dan Tok）後，捷克總理巴畢斯（Andrej Babis）10日宣布，貿易工業部長諾娃可娃（Marta Novakova）將離職

捷克廣播電台（Czech Radio）報導，捷克5月中旬將改組內閣的傳言已經傳了數周，托克在輿論的壓力下動作頻頻。

我國駐捷克代表汪忠一上個月應邀參加捷克貿易工業部活動，但捷克當局卻應中國駐捷克大使要求，迫使汪忠一離席。據報導，諾娃可娃因此事件受到外界抨擊。

報導指出，巴比斯與捷克總統齊曼（Milos Zeman）會晤後表示，已選定接任人選，取代托克和諾娃可娃的職位。

捷克貿易工業部長諾娃可娃（Marta Novakova）。美聯社
捷克貿易工業部長諾娃可娃（Marta Novakova）。美聯社
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捷克內閣離職

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