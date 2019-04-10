阿爾巴尼亞機場被搶千萬歐元 當局怪中方管理不力

2019-04-10 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



阿爾巴尼亞首都地拉那機場9日發生離奇搶案，一架預計飛往維也納的空中巴士A320班機遭搶匪闖入，從飛機和運鈔車共劫走高達1000萬歐元的現鈔。據說搶匪偽裝稱稅務人員，以AK47和手榴彈壓制保全。

搶匪駕車逃離800公尺後遭遇警方，爆發激烈槍戰，主謀當場被擊斃。警方逮捕另外4人，並詢問其他40人。