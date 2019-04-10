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日本奧運大臣失言請辭獲准 安倍道歉

2019-04-10 21:39聯合報 記者張佑生╱即時報導

日本東京奧運擔當大臣櫻田義孝因為連連失言，10日向首相安倍晉三提交辭呈獲准：安倍後來也為了任命櫻田出任奧運相公開道歉。櫻田義孝最新的失言是說福島災區有一席自民黨的議員比災區重建更重要

日本奧運擔當大臣櫻田義孝請辭獲准。路透
日本奧運擔當大臣櫻田義孝請辭獲准。路透
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