英國核潛艇傳被裝炸彈 當地緊急疏散

2019-04-10 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



英國英格蘭北部的德文郡造船廠，10日傳出一艘核潛艇被安裝炸彈，當地緊急疏散。

西北晚郵報報導，一名消息人士告訴他們，該造船廠的一艘機敏級核潛艇被安裝炸彈。