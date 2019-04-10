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參謀首長聯席會議主席缺各軍種角力 空軍獲安慰獎

2019-04-10 20:37聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國空軍部長威爾森（Heather Wilson ）9日宣布，空軍戰略司令部指揮官海頓上將（John Hyten）將出任參謀首長聯席會議（ the Joint Chiefs of Staff ）副主席，接替2任4年副主席期滿的空軍將領謝瓦（Paul Selva）。軍事媒體「國防新聞」（Defense News）網站報導，空軍原本全力爭取參聯會主席的大位，但上級決定由陸軍參謀長Mark Milley接替陸戰隊出身的鄧福德（Joseph Dunford）。空軍連出兩位副主席，也算是安慰獎。

美國空軍部長威爾森。歐新社
美國空軍部長威爾森。歐新社
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美國空軍戰略司令部指揮官海頓將出任參謀首長聯席會議副主席。美聯社
美國空軍戰略司令部指揮官海頓將出任參謀首長聯席會議副主席。美聯社
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