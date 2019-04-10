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日韓關係再惡化 南韓撤銷日本大使館建設許可

2019-04-10 19:35聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

南韓市民團體在使館前設置象徵慰安婦少女像。 法新社
南韓市民團體在使館前設置象徵慰安婦少女像。 法新社
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日、韓媒體今日紛紛報導，位於南韓首爾的日本大使館因建物老化拆除重建，但建案被以「未申請延期」為由在上個月遭南韓方面撤銷建設許可，並指此例代表兩國關係正向最壞情況發展。

日本大使館所在地、鍾路區政府稱，日本大使館2015年3月獲得建設許可，效期2年。大使館在2017年3月曾申請延期，但工程遲無進展，今年3月許可期滿前雙方面談，大使館方面稱未接獲母國的聯絡，最終未申請延期。

日本官房長官菅義偉十日表示，改建計畫外務省正在檢討修正。依相關規定，被取消的建設許可仍可重新提出申請。

韓聯社與朝鮮日報指出，韓日關係惡化影響大使館的新建工程。南韓市民團體在使館前設置象徵慰安婦少女像，每周三在少女像前抗議，加上2017年又在使館外追加設置強制徵用勞工像，讓日本政府對在現址重蓋新大使館感到壓力。朝鮮日報認為日方形同事實上放棄此一新建案，外交關係人士認為，此例代表兩國關係正向最壞情況發展。

日本大使館因建物老舊關係申請改建，將重蓋一棟地上6層、地下3層的建物，原定明年完工。伴隨改建工程，大使館在2015年遷移至相鄰大樓辦理業務。目前約兩千四百平方公尺的使館用地被鐵網圍住，仍一片平坦。

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