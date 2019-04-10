義大利獨裁者墨索里尼曾孫參選 引發極端主義疑慮

2019-04-10 18:37 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



前義大利獨裁者墨索里尼曾孫凱奧。 圖／擷自臉書 分享 facebook

歐洲會不會重回極右派掌權？前義大利獨裁者墨索里尼曾孫凱奧於8日宣布將代表義大利極右派「義大利兄弟黨」參選歐洲議會議員。他在受訪時表示，法西斯主義已經「隨著他曾祖父逝世而成為歷史名詞」，但經過去年義大利選舉後，外界仍擔心歐洲會重回二戰前的極端主義道路。

根據《天空報》報導，凱奧是墨索里尼家族的「政三代」，他姐姐瑞秋是羅馬市議員；墨索里尼孫女雅莉珊卓則是前總理貝魯斯柯尼聯盟在歐洲議會的議員。

凱奧先前並沒有任何從政經驗。不過他表示，若有幸當選，將以符合義大利兄弟黨的民族主義立場，「憑藉親力親為，捍衛國家利益」。

墨索里尼是二戰時期義大利國家法西斯黨的獨裁領導人，他與德國納粹希特勒、日本東條英機結盟為邪惡軸心。在一戰後政治和經濟動盪的義大利，具有民族主義、反共產主義和反工會特點的國家法西斯黨獲得了中產階級、地主及工業資本家的支持。戰後法西斯主義雖被取締，但近來歐洲又有復辟跡象。

根據《歐洲新聞網》報導，針對外界擔心他是否支持法西斯主義，他說，這個名詞已隨著曾祖父逝世而成為歷史名詞。不過近來英國脫歐、德國、法國、奧地利與波蘭等國極右派政黨紛紛崛起的情況下，外界對歐洲多國向極右傾倒的情況更加擔憂，擔心極端主義再度復辟。

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