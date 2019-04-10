親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
英脫歐僵局難解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

風紀股長免死？監督司法 需要的是盡責的媒體

日職／王柏融三打席還是內滾 火腿2：2軟銀

義大利獨裁者墨索里尼曾孫參選 引發極端主義疑慮

2019-04-10 18:37台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

前義大利獨裁者墨索里尼曾孫凱奧。 圖／擷自臉書
前義大利獨裁者墨索里尼曾孫凱奧。 圖／擷自臉書
分享

歐洲會不會重回極右派掌權？前義大利獨裁者墨索里尼曾孫凱奧於8日宣布將代表義大利極右派「義大利兄弟黨」參選歐洲議會議員。他在受訪時表示，法西斯主義已經「隨著他曾祖父逝世而成為歷史名詞」，但經過去年義大利選舉後，外界仍擔心歐洲會重回二戰前的極端主義道路。

根據《天空報》報導，凱奧是墨索里尼家族的「政三代」，他姐姐瑞秋是羅馬市議員；墨索里尼孫女雅莉珊卓則是前總理貝魯斯柯尼聯盟在歐洲議會的議員。

凱奧先前並沒有任何從政經驗。不過他表示，若有幸當選，將以符合義大利兄弟黨的民族主義立場，「憑藉親力親為，捍衛國家利益」。

墨索里尼是二戰時期義大利國家法西斯黨的獨裁領導人，他與德國納粹希特勒、日本東條英機結盟為邪惡軸心。在一戰後政治和經濟動盪的義大利，具有民族主義、反共產主義和反工會特點的國家法西斯黨獲得了中產階級、地主及工業資本家的支持。戰後法西斯主義雖被取締，但近來歐洲又有復辟跡象。

根據《歐洲新聞網》報導，針對外界擔心他是否支持法西斯主義，他說，這個名詞已隨著曾祖父逝世而成為歷史名詞。不過近來英國脫歐、德國、法國、奧地利與波蘭等國極右派政黨紛紛崛起的情況下，外界對歐洲多國向極右傾倒的情況更加擔憂，擔心極端主義再度復辟。

【更多精采內容，詳見

義大利二戰德國
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

向中國傳達強烈訊息！美首動員F-35 赴黃岩島附近參加軍演

2019-04-10 17:50

年號選假的？安倍早就確認日皇年號首選是「令和」

2019-04-10 19:19

美軍二戰「杜立德空襲」最後一名隊員去世 享壽103

2019-04-10 17:11

農場爆發非洲豬瘟疫情 南非拉警報

2019-04-10 19:16

FBI辦案查獲千年前古物泥雕 美歸還墨西哥

2019-04-10 18:15

南韓統一部長：爭取南北韓美國關係良性循環

2019-04-10 18:11

空汙嚴重 南韓官員宣示鐵腕治霾

2019-04-10 18:03

大馬前首相夫人再添指控 涉嫌貪汙94億元

2019-04-10 18:01

俄S-400原定7月交付土耳其 艾爾段：可能提前

2019-04-10 17:43

以色列政壇不倒翁 尼坦雅胡脫身有術

2019-04-10 17:39

影／日本F-35失事墜海 防衛大臣：海上發現尾翼殘骸

2019-04-10 16:36

怕金正恩沒面子 北韓勞動黨禁談川金二會

2019-04-10 16:27

澳洲大選5月登場 數萬人上街要求加薪

2019-04-10 16:14

墜海F-35戰機 日本自衛隊：三菱重工組裝初號機

2019-04-10 14:52

日本空自F-35A戰機墜海：國內組裝初號機，飛行員生死不明

2019-04-10 13:41

李克強將參加中東歐「16+1」倡一帶一路

2019-04-10 13:37

朝鮮半島非核僵局 文在寅有意再會金正恩

2019-04-10 12:56

影／以總理內唐亞胡大選險勝 可望成在位最久總理

2019-04-10 12:36

青瓦台：維持對北韓制裁框架 與美步調一致

2019-04-10 12:31

美眾院外委會通過兩項台灣草案 亮我國國旗介紹

2019-04-10 12:28

以色列大選結果出爐！現任總理內唐亞胡險勝

2019-04-10 11:52

美財長作證3個多小時 主席不放人當場起口角

2019-04-10 11:44

日F-35失聯戰機殘骸現蹤 飛行員仍下落不明

2019-04-10 11:38

災後8年 福島第一核電廠所在地部分解禁

2019-04-10 10:24

李克強讓步 中國歐盟聯合聲明首列產業補貼討論

2019-04-10 09:15

以色列大選 尼坦雅胡與甘茨雙雙宣稱勝選

2019-04-10 08:46

如果中俄先找到失蹤的F-35戰機 美國麻煩就大了！

2019-04-10 08:42

日本天皇追求平民皇后 用電話求婚

2019-04-10 07:31

日本航空自衛隊失聯F-35 傳出在海上發現部分機體

2019-04-10 07:05

被用放大鏡挑錯處 首位平民皇后美智子辛苦走過60年

2019-04-10 06:56

網球場上的浪漫史 日本天皇皇后牽手一甲子

2019-04-10 06:56

胸部感染 達賴喇嘛入院治療

2019-04-10 06:12

以色列大選出口民調：尼坦雅胡與甘茨旗鼓相當

2019-04-10 05:19

北京讓步 中歐峰會達成聯合聲明

2019-04-10 02:24

彭博：中歐達共識 統一戰線對付川普

2019-04-10 00:39

日F-35A戰機失聯 恐已墜海

2019-04-10 00:25

北非3國騷亂 「阿拉伯之春」重演？

2019-04-10 00:24

為省錢！波音737MAX沒電子警示 空中出錯得翻書

2019-04-10 00:02

歷史問題吵不完 日本換新鈔南韓也抗議

2019-04-09 23:37
看更多

熱門文章

如果中俄先找到失蹤的F-35戰機 美國麻煩就大了！

2019-04-10 08:42

日本F-35戰機失聯 疑已墜海

2019-04-09 20:11

川普宣布 對110億美元歐盟商品加徵關稅

2019-04-09 20:57

被高校女生圍3年 他道出當全校唯一男性的淡淡哀傷

2019-04-10 10:51

日本航空自衛隊失聯F-35 傳出在海上發現部分機體

2019-04-10 07:05

死前懺悔？女自稱護士 曾因「好玩」調包5000嬰孩

2019-04-10 10:39

被用放大鏡挑錯處 首位平民皇后美智子辛苦走過60年

2019-04-10 06:56

直播一口吃拳頭大饅頭 網紅口吐白沫昏厥

2019-04-09 20:03

「胖死了！」市長當眾羞辱小學女 引公憤兒福提告

2019-04-09 19:45

帥氣消防員救援1.9萬名難民 卻被起訴「協助非法移民」恐關20年

2019-04-09 21:28

「非洲首富」領三億現金再回存 只為了確認自己有錢

2019-04-09 22:01

英國無協議脫歐倒數中！聯合國研究盤點全球贏家與輸家

2019-04-09 23:52

傻眼！3歲童玩老爸iPad忘密碼 鎖機48年到2067年

2019-04-10 09:11

撒旦崇拜？巴西少女肢解5歲親弟 吃陽具還擺魔法陣

2019-04-10 11:17

網球場上的浪漫史 日本天皇皇后牽手一甲子

2019-04-10 06:56

日本天皇追求平民皇后 用電話求婚

2019-04-10 07:31

影／明仁天皇的斜槓人生：蝦虎魚研究的國際權威

2019-04-10 08:28

美國列關稅清單 歐盟開始準備報復

2019-04-09 21:37

北京讓步 中歐峰會達成聯合聲明

2019-04-10 02:24

為什麼日勞工老不退休 正好稱了日企心意？

2019-04-10 15:26

美眾院外委會通過兩項台灣草案 亮我國國旗介紹

2019-04-10 12:28

影／平民嫁入日本皇室 美智子明仁婚姻成日人典範

2019-04-10 08:26

標普500指數終止連八漲 全球經濟和貿易摩擦又蒙陰霾

2019-04-10 06:52

140年來首見 荷蘭出現狼群蹤跡

2019-04-10 00:08

日F-35失聯戰機殘骸現蹤 飛行員仍下落不明

2019-04-10 11:38

歷史問題吵不完 日本換新鈔南韓也抗議

2019-04-09 23:37

日幣將改版 萬元鈔人物肖像變渋澤榮一

2019-04-10 00:05

經濟解析／川普向全世界放話：我的貿易戰還沒完沒了

2019-04-10 10:06

為當網紅拍片殺人！殘忍逼路人跳河4公尺慘死

2019-04-10 16:33

為何在富裕的新加坡有移工常吃腐敗食物？

2019-04-10 10:03

渣打銀行違反伊朗制裁 付天價310億元和解

2019-04-10 10:20

日F-35A戰機失聯 恐已墜海

2019-04-10 00:25

筷子吃漢堡掀辱華疑慮 漢堡王火速下架廣告

2019-04-09 23:49

美國加徵關稅砲口 瞄準歐洲

2019-04-09 23:43

涉嫌性侵殺害德國觀光客 泰國拾荒者被捕

2019-04-09 22:29

胸部感染 達賴喇嘛入院治療

2019-04-10 06:12

為省錢！波音737MAX沒電子警示 空中出錯得翻書

2019-04-10 00:02

兩年前遭聯航拖下機滿嘴血 華裔醫師：看錄影就哭

2019-04-10 14:11

墜海F-35戰機 日本自衛隊：三菱重工組裝初號機

2019-04-10 14:52

美軍二戰「杜立德空襲」最後一名隊員去世 享壽103

2019-04-10 17:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top