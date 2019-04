向中國傳達強烈訊息!美首動員F-35 赴黃岩島附近參加軍演

2019-04-10 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



彭博10日報導,在南海領土爭議日趨激烈之際,美國首度派出載有F-35B匿蹤戰機的兩棲攻擊艦「黃蜂號」(USS Wasp)前往中國大陸與菲律賓領土爭議最激烈的黃岩島附近,參加美菲聯合軍演,向中國發出強烈訊息。中國在2012年取得黃岩島控制權。

去年才配備F-35B的黃蜂號在本月加入跟菲國的「肩並肩」(Balikatan)年度聯合軍演。菲國ABS-CBN電視台9日報導指出,黃岩島附近海域發現一艘跟黃蜂號外觀描述相符的船艦。黃蜂號外型類似航空母艦,有「航母寶寶」之稱。

美國國防部一位匿名官員指出,黃蜂號並未在黃岩島25海浬範圍內通過,這代表該艦並未執行所謂的「自由航行行動」。中國一直批評美國利用該行動在爭議性12海浬範圍內,主張自身在國際水域的航行權利。

中國外交部發言人陸慷10日在記者會上說,他希望「區域以外的勢力不要在南海製造麻煩。」