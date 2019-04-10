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影／日本F-35失事墜海 防衛大臣：海上發現尾翼殘骸

2019-04-10 16:36聯合報 記者周辰陽╱即時報導

日本航空自衛隊一架最先進的F-35A匿蹤戰鬥機9日晚間在青森縣外海失聯，防衛大臣岩屋毅10日證實，已在周邊海域發現部分尾翼殘骸，目前研判這架F-35A戰機墜海，將全力搜救仍行蹤不明的飛行員。

出事戰機編號79-8705，隸屬青森縣三澤基地，9日晚間7時左右起飛，與其他3架同型飛機會合進行夜間編隊飛行訓練，卻在起飛後25分鐘左右，於三澤基地以東約135公里的太平洋海面上空失蹤，飛官沒有回應無線電聯繫，航空自衛隊與海上自衛隊約在7時50分前後派出機艦趕往現場。

岩屋毅告訴記者團，飛官在失蹤前曾告知僚機「中止訓練」，之後就失去音訊，並從雷達螢幕消失。

日經新聞指出，失蹤的少校飛官是一名資深戰機飛行員，雖然F-35A飛行時數約60小時，但總飛行時數約3200小時。此次墜毀的F-35A戰機是由日本三菱重工負責最終組裝的「國產組裝初號機」，服役未滿一年。

空自目前正在查詢訓練過程可能引發的問題，也將組織事故調查委員會調查當時的詳細狀況與事故原因，其他F-35A採用國目前還沒有出現墜機案例。

日本採用耗資至少9000萬美元的F-35A戰機替換舊型的F-4戰機，去年1月開始部署到三澤基地，今年3月剛新設飛行隊。另外12架F-35A戰機已暫時停飛。《NHK》指出，失蹤戰機此前並未被通報任何問題。《DefenseNews》報導，包含美國海軍一架波音P-8A海上巡邏機在內的美軍單位也已加入搜救行列。

《Business Insider》報導，F-35之前只在美國本土失事過一次，但中俄海軍向來頻繁出沒戰機失蹤的海域，要是他們先找到失蹤的F-35A戰機，取得關鍵的系統資訊，美國空權的未來恐怕在開始前就要先宣告落幕。

有專家表示，要是中俄兩國逮到此一千載難逢的良機捷足先登，等於找到解開史上最貴武器系統秘密的寶藏。就算中俄兩國可沒辦法完整地重組F-35，但取得的技術資訊已足夠痛擊美國軍事核心。

日本防衛省、駐日美軍、美國空軍太平洋司令部與洛克希德馬丁公司要員2月24日到青森...
日本防衛省、駐日美軍、美國空軍太平洋司令部與洛克希德馬丁公司要員2月24日到青森縣三澤基地參加航空自衛隊第三航空團的F-35A戰機成軍典禮。一架隸屬三澤基地的F-35A戰機9日晚間失聯，隔天早上被研判墜機，成為F-35A的失事首例。路透/美國空軍
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戰機F-35失蹤
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