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重大發現！今晚9點全球首張黑洞照曝光 看的是這個黑洞

影／以總理內唐亞胡大選險勝 可望成在位最久總理

2019-04-10 12:36聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

以色列國會（Knesset）大選10日結束，選情呈現激烈拉鋸戰，一直到計票作業進行到尾聲時，當地電視台才預測，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）以1席之差擊敗競爭對手、前參謀總長甘茨（Benny Gantz）。

以色列630萬合格選民，預定選出國會120個席次，大部分地區投票在台灣時間10日凌晨3時結束。《路透》報導，計票完成96%，內唐亞胡的右翼聯合黨（Likud Party）取得37席，對手甘茨的藍白聯盟（Blue and White）拿下36席次。儘管兩黨皆未取得絕對多數，但投票結果讓內唐亞胡取得較強勢的組閣權。

《法新社》報導，計票完成97%時，右翼聯合黨可望能與立場相近的小黨，組成約65至67席的國會多數。稍早情況尚未明朗時，內唐亞胡與甘茨都宣布勝選。

當兩大陣營席次相當，決定誰當家的重大責任就落到總統身上；總統會與取得席次的政黨領袖商談，在大選一周後宣布決定邀請誰組閣。

內唐亞胡有望第五度掌權，他將超越以色列國父本古里昂（David Ben-Gurion），成為在位時間最久的總理。內唐亞胡表示，他已經開始和可能合作的黨派，討論籌組聯合政府的事項。

以色列國會（Knesset）大選10日結束，選情呈現激烈拉鋸戰，一直到計票作業進...
以色列國會（Knesset）大選10日結束，選情呈現激烈拉鋸戰，一直到計票作業進行到尾聲時，當地電視台才預測，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）以1席之差擊敗競爭對手、前參謀總長甘茨（Benny Gantz）。路透/歐新社
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以色列投票里昂
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