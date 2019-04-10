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以色列大選結果出爐！現任總理內唐亞胡險勝

2019-04-10 11:52聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

總理內唐亞胡（左）與對手甘茨。路透
總理內唐亞胡（左）與對手甘茨。路透
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以色列10日舉行國會選舉，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）可望贏得第五個任期，創下紀錄。

截稿時間，以色列第12頻道報導，根據96%的開票結果，內唐亞胡領導的「右翼聯合黨」在120席國會中獲得37席，前參謀總長甘茨（Benny Gantz）領導的「藍白聯盟」贏得36席，競爭相當激烈。

根據出口民調，雖然沒有任何政黨在取得多數席次，但內唐亞胡所屬聯合黨在其他小黨的協助下，有較強優勢籌組聯合政府。

69歲的內唐亞胡晚間在聯合黨總部向歡呼群眾表示，「這是一個巨大的勝利之夜」。

內唐亞胡將是以色列71年歷史以來在位時間最久的總理。內唐亞胡說，已開始和聯盟盟友進行談判，籌組聯合政府。

內唐亞胡2009年起即持續掌權至今，這次尋求第五任期之際也在拚自己的政治生存。他在三起貪腐案中可能遭到起訴，但他否認有任何不法行為。

59歲的甘茨是政治素人，稍早開票結果僵持時自行宣布勝選，他說：「我們贏了！這次選舉有明顯的贏家和輸家。」

目前只是初步結果，內唐亞胡和甘茨都可能有機會籌組聯合政府，小黨派將發揮關鍵作用。

國際危機組織資深分析師札拉布格（Ofer Zalzberg）表示：「內唐亞胡更有可能建立另一個右翼政府，但我們必須拭目以待。」

內唐亞胡為搶右翼票，選前強調與美國總統川普間的密切關係，川普摒棄美國長期政策，先後宣布承認耶路撒冷是以色列首都及以色列擁有戈蘭高地主權。

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