災後8年 福島第一核電廠所在地部分解禁

2019-04-10 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



東日本大地震發生8年來，福島第一核電廠所在地首度解除避難指示。路透 分享 facebook 日本政府今天零時宣布解除福島縣大熊町大川原、中屋敷兩區域的避難指示。這是東日本大地震發生8年來，福島第一核電廠所在地首度解除避難指示。

福島第一核電廠位於雙葉町與大熊町，這次解除避難指示的大熊町大川原、中屋敷兩區合計約占大熊町整體面積的的38％；但截至3月底住民登錄僅138戶367人，約佔全町人口的3％，遷回去住民以高齡者為主，且仍有超過95%的町民在福島縣內外其他地區繼續避難生活。

大川原地區新蓋的官舍將在14日啟用，預計在5月7日達到100人編制，開始執行各種公務。不過因為公務員宿舍僅能容納26戶，多數的職員將從南相馬、郡山等地通勤上班。新官舍附近也興建了災害公營住宅50戶，町民6月可以遷入。

此外，生活環境完善還需時間。今年6月將有3間超商率先開張，以超市為中樞的商業設施則預定在2020年開業，之後還將陸續完成福祉、交流、溫浴等公共設施。不過，大熊町政府在大川原興建的診療所預計2021年4月才能完工開業，因此町政府將從6月開始推出免費接駁巴士，往來相鄰富岡町的醫療診所、商業設施等地。

然而，流失的人是否回流還是未知數。根據時事通訊報導，2017年春解除避難指示的浪江町、富岡町、飯舘村、川俣町（山木屋地區）住民回歸比例僅約兩成。