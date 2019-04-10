被用放大鏡挑錯處 首位平民皇后美智子辛苦走過60年

2019-04-10 06:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日皇明仁與皇后美智子今天將迎接鑽石婚，兩人牽手走過一甲子。

作為第一位嫁入皇室的平民，美智子成為當時年輕日本女性欣羨的對象，皇太子明仁夫婦新婚遊行吸引了17萬民眾夾道歡迎。但「麻雀變鳳凰」並不容易，面對皇室繁文縟節的壓力，讓美智子曾一度患上失語症。

美智子平民出身卻勝過其他皇族、舊華族女眷，贏得皇太子青睞，成為女眷眼中釘。發表婚約那日起便揭開太子妃霸凌第一幕。

當日，美智子穿了一件七分袖洋裝，白手套露出了前臂一段肌膚，舊華族女眷群起批評美智子沒有品味，讓皇室顏面掃地。但根據宮內廳退休人員說法，正田家因不熟皇室規矩，擔憂失禮，服裝是委由宮內廳挑選準備。

美智子在宮內一言一行都被批評。皇后良子安排親信、女官牧野純子隨侍照顧美智子，牧野第一次見面便說，自己不是為了平民妃子而到宮內廳任職。當美智子對宮廷禮儀感到困惑求助牧野，也遭到牧野冷嘲熱諷，「請用用您的大腦，您成為太子妃殿下也有幾個月了吧。」

結婚周年時，美智子吐露心境，萬分艱難也有委屈，不知何時才能讓自己適應，有時甚至感覺周遭的空氣讓她要窒息了。不友善的環境讓美智子罹患了失語症，除了丈夫、孩子之外，無法與他人說話。

即使在那樣的環境中，美智子為了丈夫、孩子，還是勇敢挑戰皇室的規定。過往，皇室高貴身分是不能進入廚房的，但美智子成功爭取到在東宮設立小廚房，還曾為皇子們準備便當。美智子破除了皇室延續幾百年的乳母制，以及孩子與父母分居撫養的慣例，自己為孩子哺乳，讓孩子與父母一起生活。