網球場上的浪漫史 日本天皇皇后牽手一甲子

2019-04-10 06:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



1959年4月10日，當時還是皇太子的明仁親王迎娶了平民女孩正田美智子。今天，日皇明仁與皇后美智子將迎接兩人的鑽石婚紀念。

2018年底日皇明仁度過85歲、也是他在位最後一次的生日，眼眶泛紅發表了長文感言，除了感謝日本國民長年對他的支持，更感謝長伴他身邊的皇后美智子。2019年對日皇明仁而言，不只將卸下天皇重擔一年，也是他與皇后美智子結褵60周年。

美智子是首位平民出身的日本皇后，兩人在網球場上認識相戀，愛情故事被稱為「網球場上的浪漫史」。兩人為愛打破日本皇室傳統，讓還是皇太子的明仁贏得了日本民眾擁戴。

然而，依照皇室舊習，皇太子妃必須是皇族或伯爵以上的舊華族女子，美智子的平民身分遭到皇族與舊華族、特別是女眷的強力反彈。明仁母親、皇后良子帶頭號召其他皇室女眷反對，明仁幾乎要鬧出家庭革命，最後還是仰賴日皇裕仁(昭和天皇)出面調停，才成就這段姻緣。

據傳日皇裕仁曾說，「只要皇太子喜歡，平民出身也無妨。」平息了眾議。

美智子在2018年生日時回顧將滿60年的婚姻，當時僅24歲的她被邀請到這條超越她無法想像的道路，心中充滿了不安，但是看到明仁如磐石般的覺悟，她的內心被深深的打動，決心走到他的身邊。

美智子原名正田美智子，出生商人世家，父母用心將她培育成一位名媛，安排她進入基督教風的聖心女子學校。美智子成績名列前茅，能文能武，還擔任學生會會長。

每逢暑假，美智子都會到輕井澤別墅度假，並練習網球。1954年，還是皇太子的明仁和正田美智子偶然報名了輕井澤所舉辦的一場網球賽，並在第三輪相遇，美智子沒有顧慮對手是皇太子，使出全力打敗了明仁，不但拿到球賽勝利，也拿下了明仁的心。透過網球約會，兩人開始培養愛苗。

守護這段愛苗的是明仁的家庭老師、前慶應大學校長小泉信三。小泉透過網球場邊觀察，對美智子品格給與極高評價。兩人愛情萌芽階段，明仁在宮內廳文化祭推出了攝影作品展，照片中包括了一張美智子的獨照，題為「女性友人」，引起媒體側目，小泉拜會各家報社進行勸說，避免了因媒體提前曝光讓戀情早夭。後來正田家因門地問題有所退縮時，也是小泉從中積極鼓勵。