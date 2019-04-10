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日F-35A戰機失聯 恐已墜海

2019-04-10 00:25聯合報 東京記者蔡佩芳／九日電

一架日本自衛隊F-35戰機去年十月在埼玉縣朝霞訓練場參加空中分列式。 （法新社）
一架日本自衛隊F-35戰機去年十月在埼玉縣朝霞訓練場參加空中分列式。 （法新社）
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日本航空自衛隊一架F-35A戰機九日晚間在飛行訓練時從雷達上消失了蹤影，地面基地也無法與機上一名飛行員取得聯繫，自衛隊與海上保安部都出動搜索，不排除發生墜機意外。

失蹤的F-35A戰機隸屬青森縣三澤基地，晚間七時左右起飛，原定要與其他三架同型飛機會合，進行四機共同訓練，但在起飛後廿五分鐘左右，在三澤基地以東約一百卅五公里的太平洋海面上突然失去蹤影，透過無線電連繫也沒有回應。

據相關報導，飛機起飛前的檢查與失聯前通訊都無異常，很可能遭遇突發事故，不排除墜機的可能性。機上為一名四十多歲男性三等空佐（相當於空軍少校），自衛隊已經出動救難機與護衛艦前往搜索，八戶海上保安部也派出巡視船加入搜索行列。

共同社報導，防衛大臣岩屋毅晚間受訪時表示，將考慮暫停其餘F-35A的飛行訓練。

F-35是美國洛克希德馬丁公司製造的戰機，分A、B、C三型，具難被敵方雷達發現的高匿蹤性，被航空自衛隊視為次世代主力戰機。航空自衛隊去年一月起部署F-35A至三澤基地，今年三月廿六日在第三航空團成立第三○二飛行隊，目前有八十名隊員、十三架F-35，未來將擴充至廿機編制。

安倍政府去年十二月決定將F-35採購數量由原定四十二架，追加至一百四十七架，包括一○五架F-35A與四十二架可垂直起降的F-35B，追加採購總額至少一兆兩千億日圓，使日本成為美國F-35戰機海外最大買家。讀賣新聞認為，若發生墜機事故，可能影響今後的採購進度。

如果確定失事，這將是F-35首次在日本發生墜機事件。

去年九月廿八日，美軍一架F-35B在南卡羅來納州訓練飛行時墜毀，是F-35首次墜機。當時飛機完全摔爛，飛行員安全跳傘，失事後美軍曾下令F-35全數停飛檢修。

二○一七年，一架部署在日本沖繩的美軍F-35曾在訓練飛行途中掉落一塊機身嵌板。

每架F-35要價超過一億美元（約台幣卅億元）。F-35戰機計畫是美國史上最昂貴的武器系統，從一九九○年代初開始研發以來，估計至少已花費四千億美元，目標在未來幾年生產兩千五百架，服役後加上維修費用，至二○七○年除役為止，整個F-35計畫花費上看一兆五千億美元（約台幣四十五兆元）。

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