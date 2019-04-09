北非近來騷亂 紐時：阿拉伯之春再現

2019-04-09 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



北非的蘇丹、阿爾及利亞近來爆發大規模反政府示威，阿爾及利亞總統布特弗利卡被迫下台，利比亞強人哈夫塔的部隊直逼首都，宣稱要恢復國家秩序。紐約時報說，北非似乎出現「阿拉伯之春」動盪再現的情況。

埃及2011年人民起義領袖羅特非目前被迫流亡倫敦，他遺憾地說：「歷史會重演，此情此景似曾相識。」

經歷過阿拉伯之春動盪的人說，要求掌權30年蘇丹總統巴希爾下台的群眾示威，令人想起八年前，埃及首都開羅解放廣場的群眾要求在任30年的總統穆巴拉克下台，突尼西亞群眾聚集在內政部外，要求執政23年的總統班阿里辭職。

不過，人民推翻政權後的失望和挫折，也跟當年相似。阿爾及利亞軍方雖然迫使掌權20年的總統布特弗利卡下台，但如今人民要面對更難解的問題，就是根深柢固的任人唯親和貪腐風氣。

利比亞強人哈夫塔企圖實行獨裁統治以終結亂局，則讓人想到埃及、巴林、敘利亞和葉門，人民起義並未使國家轉型成穩定的民主體制。埃及民主政府2013年遭軍方推翻，現任軍人總統塞西正在推動公投修憲，若能通過，他將在位到2034年，實際上成為終身總統。巴林人民起義遭鎮壓，敘利亞和葉門則陷入內戰。

在蘇丹，數以千計民眾6日開始聚集在首都喀土木軍事總部特區周圍，要求巴希爾下台，並呼籲軍方支持他們。這是蘇丹去年12月爆發反政府示威以來最大規模的抗議，原本只是抗議麵包價格上漲，最後演變為全國抗爭。蘇丹安全部隊9日在軍事總部外圍對示威者發射催淚瓦斯。

在阿爾及利亞，布特弗利卡在近兩個月的全國反政府浪潮和軍方逼宮夾擊下，2日辭職。布特弗利卡自2013年中風後甚少露面，但他二月宣布尋求第五個任期，引發全國示威，他後來放棄連任，卻片面將原定四月投票的大選延後到年底。