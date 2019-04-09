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影／日本F-35戰機失聯 疑已墜海

日本F-35戰機失聯 疑已墜海

2019-04-09 20:11聯合報 記者曹國維╱即時報導

日本共同社報導，日本航空自衛隊表示，當地時間9日晚7點25分（台灣時間6點25分）左右，隸屬空自三澤基地的一架F-35A匿蹤戰機青森縣附近太平洋上飛行時從雷達上消失，有可能已墜海，防衛省正在調查詳情。

日本海上保安部等單位已出動船艦前往戰機失蹤海域搜索。

一架日本自衛隊的F-35戰機9日失聯。路透
一架日本自衛隊的F-35戰機9日失聯。路透
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