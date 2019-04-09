日本F-35戰機失聯 疑已墜海

2019-04-09 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曹國維 ╱即時報導



日本共同社報導，日本航空自衛隊表示，當地時間9日晚7點25分（台灣時間6點25分）左右，隸屬空自三澤基地的一架F-35A匿蹤戰機在青森縣附近太平洋上飛行時從雷達上消失，有可能已墜海，防衛省正在調查詳情。