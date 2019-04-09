美認伊軍恐怖份子 中東亂雲再起

2019-04-09 18:10 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



川普政府宣布伊朗政府軍「革命衛隊」為恐怖份子，背後除了區域考量，可能還有選舉因素。（Photo by aipac.org） 分享 facebook

針對美國總統川普於8日宣布，將伊朗政府軍革命衛隊（IRGC）視為恐怖份子，伊朗也反將美軍中央指揮部列為恐怖組織。台大政治系副教授陳世民表示，這會讓美國日後的中東布局會更加危險，也讓局勢更加混亂，不過背後原因有可能是即將到來的美國總統選舉。

互指認為恐怖份子

根據《福布斯新聞》報導，川普在聲明中指出，這次是由美國國務院認定伊朗國軍為恐怖份子，美國已認清現實，伊朗不只是恐怖主義資助國，還藉「革命衛隊」積極參與、資助並提倡恐怖主義。

「我們希望透過制裁與施壓，讓伊朗變成正常的國家，使伊朗人民重回自由懷抱。」美國國務卿龐佩奧與國安顧問波頓都呼籲美國盟友也採取行動，並批評伊朗軍隊根本就不是所謂的「革命軍」，希望透過施壓讓伊朗政府屈服。

《BBC》也提到，伊朗部份議員已立法報復，將美軍中央指揮部列為恐怖份子。《紐約時報》也報導，美國前國安顧問薛爾曼受訪表示，川普的行為對於美國中東聲望下降，而且會危及中東駐伊美軍與情報員安全，會讓美國中東任務更加困難。

還是為了選票

陳世民受訪時表示，川普政府背後有可能是為了強化與以色列盟友關係，加上美國境內猶太人政治勢力很大，美國2020總統大選也快到了，川普需要這些人的支持。

另外他提到，現在在葉門還有嚴重的人道危機，當地叛軍也是以什葉派為主，而黎巴嫩也有真主黨等，這些都是受到伊朗資助而且反美的組織，因此美國希望能夠強化對伊朗的態度，鞏固與以色列關係並挑戰親伊朗勢力。

【更多精采內容，詳見 】