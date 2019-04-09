法國興業銀行將精簡1,600個職位 主要是投銀人事

2019-04-09 14:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



法國興業銀行（Societe Generale SA）將裁員1,600人，主要是精簡投資銀行部門的人事。交易收入下滑，法國興業執行長 Frederic Oudea不得不加緊腳步提升核心事業的營運表現。

法國興業在法國的CGT工會表示，其中全球金融和投資解決方案（GBIS）部門將縮減1,200個職位，而在法國總共會縮減752個職位。

工會表示，裁員會在5月底、6月初實施。