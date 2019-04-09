法國興業銀行將精簡1,600個職位 主要是投銀人事

相關新聞
全球性侵醜聞燒向日本 當地天主教會展開調查2019-04-09 15:22
南韓財閥凌駕法律 出事往往輕判了事2019-04-09 15:07
靠網路資訊干涉選舉 去年OECD會員國半數中標！2019-04-09 14:44
英國脫歐延後多久？國會9日表決2019-04-09 14:12
全球規模最大 印度國會選舉投票將開跑2019-04-09 13:50
不顧客機生死？的黎波里攻城戰，利比亞東軍空襲國際機場2019-04-09 13:46
歐洲議會提歐洲夢 義國集結極右派2019-04-09 12:38
李克強尋求中歐共識 學者：歐洲立場已趨強硬2019-04-09 12:36
紐時：波音737Max是1960年代設計 還用紙本操作手冊2019-04-09 12:24
又來了！梅克爾第5度在總理府接待緊急求見的梅伊2019-04-09 11:31
紐西蘭駐美大使館廁所偷拍 內部高層所為2019-04-09 10:03
一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁2019-04-09 08:43
叛軍攻首都 利比亞瀕內戰2019-04-09 00:23
美再施壓 將伊朗部隊列為恐怖組織2019-04-09 00:23
日自民黨贏得地方選舉 安倍執政聯盟鬆口氣2019-04-08 23:10
印度執政黨 開支票換選票2019-04-08 23:09
文在寅任命5部首長 分析：恐加劇朝野矛盾2019-04-08 22:39
馬克宏全國大辯論成果公布 法總理：快減稅安撫黃背心2019-04-08 22:39
日本新年號「令和」去中國化 引日學者不滿2019-04-08 22:26
文在寅將訪中亞3國 推進新北方政策2019-04-08 21:55
學者金煉鐵接掌南韓統一部 主張與北韓來往2019-04-08 21:47
倫敦政經學院藝術品爭議 英議員致函校長關切2019-04-08 21:23
大選在即 印度總理拋利多爭連任2019-04-08 20:51
印度人民黨大選宣言 聚焦農民和中產階級生計2019-04-08 20:31
CEO認錯難拾旅客信心 波音737MAX遭延長停飛2019-04-08 20:07
印度大選在即 莫迪政見跳票不利選情2019-04-08 19:04
清真寺慘案直播 紐西蘭官員批臉書不配合杜絕2019-04-08 18:32
利比亞瀕臨內戰 至少32死2200人流離失所2019-04-08 18:04
馬國執政黨選舉大勝 將查一帶一路預算2019-04-08 17:42
日皇明仁退位在即 女性皇位繼承問題再掀議論2019-04-08 17:41
大阪G20峰會登場前 安倍將出訪美加法2019-04-08 17:37
美參議員籲釋杜特蒂政敵 菲總統府：管好自家事2019-04-08 16:24
中國一帶一路高峰論壇 印度再度拒絕出席2019-04-08 14:53
以色列大選 安全先生對上卓越軍官2019-04-08 14:51
利比亞內戰再起！圍城的黎波里利，東西軍交戰美軍撤兵2019-04-08 14:26
影／生死一瞬間！遭鯊咬傷潛水客：活著是奇蹟2019-04-08 12:49
吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價2019-03-04 20:27
發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講2017-07-22 13:36
發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切2017-07-22 13:36
熱門文章
在祖克伯家附近撿破爛 他靠矽谷富豪的垃圾維生2019-04-08 15:56
她為懷孕忍痛挨針三年全失敗 老公才坦承：我已結紮2019-04-08 17:08
日女為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱2019-04-08 17:34
活到99歲 她死後大體捐解剖才知器官位置全錯了2019-04-09 08:54
日本新年號「令和」去中國化 引日學者不滿2019-04-08 22:26
歐盟執委：英國脫歐僵局癱瘓歐洲 讓陸成最大贏家2019-04-08 20:23
日本紙鈔將改版 萬元鈔由福澤諭吉換渋澤榮一2019-04-09 08:34
蘋果為何連漲九日？原來大摩發現三倍於智慧手機的商機2019-04-09 08:45
美官員：中國派成千上萬間諜潛入美國大學 波士頓是熱門目標2019-04-09 02:05
影／ 啪！落地失敗 體操手瞬間折斷腿2019-04-08 17:40
日本餐廳打造「水族館廁所」 讓你邊上廁所邊賞魚2019-04-08 18:39
白宮資深顧問施壓 更多政府高層可能丟官2019-04-09 02:11
馬國執政黨選舉大勝 將查一帶一路預算2019-04-08 17:42
「草食男」變多了！ 18-39歲日本人25％沒性經驗2019-04-08 15:51
影／埃及古墓直播開棺 直擊2500年前祭司木乃伊2019-04-08 18:29
紐西蘭駐美大使館廁所偷拍 內部高層所為2019-04-09 10:03
波音拉低道瓊指數 史指連漲8日2019-04-09 04:55
標普500指數八連漲 道瓊跌 投資人迎接財報季2019-04-09 06:28
Netflix無損電影院 觀眾兩者都看2019-04-09 06:35
國際油價 衝五個月高點2019-04-09 00:26
彭博資訊專欄／陷入兩難的川普2019-04-09 00:37
日皇明仁退位在即 女性皇位繼承問題再掀議論2019-04-08 17:41
川普宣布 伊朗革命衛隊是恐怖組織2019-04-08 22:55
又來了！梅克爾第5度在總理府接待緊急求見的梅伊2019-04-09 11:31
利比亞叛軍政府軍殺紅眼 至少49死2800人流離失所2019-04-08 23:17
夾了又夾！日本老翁玩電車門 網友直呼「快逮捕」2019-04-09 13:59
旅客好困惑 澳洲這地方有自己的時區2019-04-09 13:19
歐中峰會前夕 歐盟官員表示對中國貿易承諾感到挫敗2019-04-08 19:20
CEO認錯難拾旅客信心 波音737MAX遭延長停飛2019-04-08 20:07
東京奧運將至！「日式英文」指標霧煞煞 小孩竟翻侏儒2019-04-09 12:24
美特勤局長阿利斯將離職 新局長穆雷5月上任2019-04-09 04:00
曾任法國間諜 打造雪梨歌劇院天才工程師辭世2019-04-08 19:37
女嬰下體接連抽出濕巾 竟是護士忘記取出2019-04-09 14:35
紐時：波音737Max是1960年代設計 還用紙本操作手冊2019-04-09 12:24
工廠訂單減 美製造業景氣趨緩2019-04-09 00:26
當一個基因療法要價六千萬以上 如何支應這筆醫藥費？2019-04-08 22:56
歐洲河流遍布殺蟲劑和抗生素 藥廠出來面對了！2019-04-09 10:54
叛軍攻首都 利比亞瀕內戰2019-04-09 00:23
馬克宏全國大辯論成果公布 法總理：快減稅安撫黃背心2019-04-08 22:39
利比亞瀕臨內戰 至少32死2200人流離失所2019-04-08 18:04
留言