歐洲議會提歐洲夢 義國集結極右派

2019-04-09 12:38 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「我們準備接手歐洲！」義大利副總理薩維尼受訪時表示。歐洲議會選舉將於5月23日至26日展開。薩維尼近日也以「展望歐洲下一個50年」為目標，召集歐洲極右派的政黨領袖在米蘭會談。他強調，現今歐洲已被腐敗的官僚及銀行家統治許久，應讓人民崛起，朝「歐洲夢」方向邁進。

薩維尼辦「米蘭會談」

據英國《經濟學人》報導，薩維尼與歐洲其他右翼政黨近日於義大利米蘭會談，針對5月來臨的歐洲議會選舉進行討論，薩維尼表示，「必須讓歐洲回歸常理，讓人民崛起。」他的目標是讓所屬的「北方聯盟」成為歐洲議會的最大政黨。該報導指出，同台出席的政黨還包括德國另類選擇黨、丹麥人民黨及芬蘭人黨。

不過該報導也認為，離歐洲議會選舉僅剩7週，究竟有多少政治領袖認同薩維尼的政治理念仍未可知，歐洲本土運動人士也尚未表態，因此薩維尼提出的「新歐洲夢」還有待觀察。

右翼勢力將崛起

《衛報》指出，薩維尼認為，歐洲長期掌控在腐敗的官僚及銀行家手中，這讓美好的「歐洲夢」受到威脅，必須讓政府回歸於人民。

該報導表示，這次「米蘭會談」以「歐洲下一個50年」作為主旨，且不只義大利本土，右翼勢力在匈牙利及波蘭也具有強大競爭力。隨著薩維尼在義大利勢力漸強，同為「薩聯盟」的法國國民聯盟黨和奧地利自由黨都有望在這次大選中創下佳績。

美國《CNN》則指出，薩維尼曾對媒體表示，「我們（右翼政黨領袖）有一樣的價值觀，儼然就是彼此的同盟國。」目前法、奧、芬蘭等國右翼政黨已達成共識，要在這次大選替人民搶回歐洲地區的主導權，未來也預計將設立防護平台，保護歐洲邊境及歐盟在國際上的地位。

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