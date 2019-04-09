又來了！梅克爾第5度在總理府接待緊急求見的梅伊

2019-04-09 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



英國脫歐本周「又」進入關鍵的一周，英國上下議院周一（8日）通過一項延長里斯本條約第50條脫歐期限的法案，延後脫歐已勢在必行，問題是延多久，根據該法案，梅伊政府必須提出延後脫歐的時間表，以免無協議脫歐。

法案通過後，梅伊政府隨即提出延後到6月30日的動議，國會將於周二（9日）辯論和表決。

但英國是否能延後脫歐、延後多久，還必須歐盟同意。歐盟將於10日召開緊急峰會，梅伊9日馬不停蹄先後前往柏林和巴黎，與德國總理梅克爾和法國總統馬克宏會面。

梅伊先和梅克爾共進工作午餐，再轉往巴黎與馬克宏會面。這是自英國通過脫歐公投三年來，梅克爾至少第五度在總理府接待緊急來訪的梅伊，在脫歐問題上，梅伊一向求助於梅克爾。

去年12月，梅伊造訪德國總理府，下車時車門卡住打不開，梅克爾在紅毯的另一端等候，國際媒體嘲諷梅伊無法「脫離」。

梅克爾的發言人塞柏特8日表示：「英國首相梅伊將向歐盟提出延後脫歐的要求，歐盟在脫歐問題上維持團結，對德國而言很重要。」

馬克宏之前已表示不再向英國讓步的強硬立場，他主張梅伊必須先提出能獲得國會支持的清楚脫歐計畫，歐盟才能同意延後脫歐；梅克爾在國內也受到壓力，要求她與馬克宏同一陣線。

英國衛報報導，歐盟是否同意英國延後脫歐、延後多久，將由少數領袖決定。比利時總理米歇爾將在10日歐盟高峰會當天梅伊發表談話前，先在總理府召開小型協調會議，以免在峰會上出現失控情況，出席的貴賓為受脫歐影響最大的國家領袖，包括德國、法國、西班牙、荷蘭、丹麥和愛爾蘭。