比阿里和騰訊還夯 全球投資人搶著投資這家中國酒廠

2019-04-09 00:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



過去幾年來，外國投資人喜好的中國投資標的常是阿里巴巴和騰訊這些科技巨頭，不過其實有一家酒商的股價表現從近幾年到今年都持續超越這兩家科技業者，那就是貴州茅台，美國共同基金經理人和其他大型投資人更早已搶進。

華爾街日報報導，貴州茅台的市值高達1,620億美元，傲視全球酒商，甚至高於英國酒精飲料公司帝亞吉歐（Diageo）和法國酒廠保樂力加（Pernod Ricard）的市值總和。

若以在外流通股數來看，貴州茅台也是中國第四大企業。在上海掛牌的貴州茅台已受惠於中國當局向外國資本開放市場、以及外資希望能押注中產階級日漸壯大等趨勢發展。

到上周為止，外國控股公司透過滬港通投資貴州茅台股票的持股共達9.5%，價值154億美元，金額是上海或深圳交易所所有上市企業之冠。

在貴州茅台表示今年第1季盈餘可能比去年同期成長約30%後，股價8日收盤大漲4.1%至創新高的人民幣900.2元，但該公司的高本益比也使一些投資人擔憂股價已漲太高，原因不光是貴州茅台的命運部分取決於於中國經濟的健全度，還有北京當局的優惠待遇。

今年稍早投資貴州茅台股票的深圳創投業者Grand Gold Capital認為，貴州茅台產品的稀缺性、中國中產階級日益狀大所帶來的強勁需求，支撐了該公司的定價能力。

Leader Capital上海基金經理人威廉蔣（音譯）則說，貴州茅台的股價已充分反應其價值，並以紅葡萄酒等酒類飲料已日漸普及為由，質疑貴州茅台吸引海內外年輕消費者的能力。

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