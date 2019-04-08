倫敦設立「超低排碳區」 未達標車輛須繳空汙費

2019-04-08 23:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



倫敦當局8日推出全時段執法的超低排碳區（ULEZ），若進入該地區的車輛排碳量未能符合嚴格標準，將被徵收空汙費，成為全球第一個設立全時段執法、超低排碳區的城市。倫敦希望能藉此降低空氣汙染，保護公眾健康。

倫敦市長卡恩辦公室發布聲明指出，「這是我們城市重大的一天」，有毒空氣是隱形殺手，造成了全英國當代民眾最迫切的健康問題之一。

倫敦超低排碳區採用所謂的「歐盟標準」（Euro Standards）；這套標準是在1992年推出，對氮氧化物以及汽車引擎的特定物質等排放量設定上限。

若超低排碳區內的汽油車排放量未達歐盟4號標準（Euro 4 standards）、柴油車排放量未達歐盟6號標準（Euro 6 standards），將每天被收取12.50英鎊（約16美元）的ULEZ費用，原本的11.5英鎊塞車費則另計。

車輛排碳量未符合超低排碳區標準的卡車、巴士及長途巴士駕駛，則每天須付100英鎊（約130美元），未繳納這項費用的駕駛，將被處以160英鎊的罰款。

英國皇家小兒科與兒童健康學院葛里格表示，空汙會對發育中孩童的健康造成重大影響，若小時候就暴露在空汙中，研究已證明罹患氣喘及肺部感染的風險隨之提高，而這會威脅生命安全。