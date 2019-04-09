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美再施壓 將伊朗部隊列為恐怖組織

2019-04-09 00:23聯合報 編譯李京倫／報導

伊朗革命衛隊是該國精銳部隊。 （歐新社）
伊朗革命衛隊是該國精銳部隊。 （歐新社）
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美國總統川普八日發布聲明，宣布美國將伊朗菁英部隊「伊斯蘭革命衛隊」列為恐怖組織。這是美國首次把其他國家的部隊列為恐怖組織。美國官員先前指出，此舉將對伊朗政府施加更大壓力。

川普說，這「空前」的舉動「承認了一些事實，那就是伊朗不只是恐怖主義資助國，還藉革命衛隊積極參與、資助並提倡恐怖主義」。

官員指出，白宮國家安全顧問波頓和美國國務卿龐培歐都主張採取此措施，以打擊伊朗革命衛隊在歐洲和其他國家控制的企業；但美國軍方，包括參謀首長聯席會議主席鄧福德，以及中央情報局官員則對此持保留態度，認為這只會徒增美國部隊的風險，但對打擊伊朗經濟效果有限。

負責監管中東美軍的美國中央司令部計畫在幾天內向美軍發出區域警報，以防此行動刺激伊朗或伊朗支持的什葉派民兵進行報復。

國務院前反恐金融和指定辦公室主任布拉扎基斯說，這項決定影響重大。他說：「將伊朗革命衛隊指定為恐怖組織是史無前例的舉措，過去這項制裁工具從未針對國外政府機構。」

川普去年宣布退出伊朗核子協議後，美國已恢復對伊朗的各項制裁措施。美國官員說，將伊朗革命衛隊列為恐怖組織後，美國檢方將可用刑事罪名起訴提供物資給革命衛隊的人，「往後如果你和革命衛隊往來，等同於資助恐怖主義」。

伊朗恐怖組織恐怖主義
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