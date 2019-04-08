利比亞叛軍政府軍殺紅眼 至少49死2800人流離失所

2019-04-08 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



利比亞東部叛軍與國際承認政府軍的衝突8日加劇，叛軍繼續向首都的黎波里進攻，企圖拿下首都，使利比亞瀕臨內戰，衝突至少造成49人死亡，聯合國指出，至少2800人流離失所。

國際承認的利比亞全國團結政府與叛軍的衝突，可能使油氣供應中斷，更多人逃到歐洲，並使聯合國促成利比亞舉辦選舉的希望破滅。

強人哈夫塔領導的東部叛軍「利比亞國民軍」7日首度對的黎波里郊區發動空襲，雙方發生激戰，支持團結政府的軍隊7日宣布，對利比亞國民軍展開代號「憤怒火山」的反攻。軍隊發言人格努努說，行動目標是「將侵略者和非法勢力趕出利比亞所有城市」。與團結政府結盟的武裝團體從附近米蘇拉塔市趕來增援，一輛輛架著機槍的貨卡紛紛開往的黎波里。

團結政府59歲總理薩拉傑來自富裕商人家庭，2016年起根據聯合國調停的協議掌理的黎波里政府，但哈夫塔拒絕接受協議。

哈夫塔與駐東部城市班加西的另一個政府結盟，他的利比亞國民軍今年稍早奪下富藏石油的利比亞南部。

自從2011年利比亞強人格達費遭西方支持的人民起義推翻後，利比亞陷入民兵割據狀態。聯合國原本定14到16日在利比亞開會，討論舉辦選舉以終結無政府狀態，但衝突爆發使這一希望破滅。