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馬克宏全國大辯論成果公布 法總理：快減稅安撫黃背心

2019-04-08 22:39聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

法國總理菲力普8日公布了總統馬克宏回應黃背心運動而展開的「全國大辯論」成果，並呼籲迅速減稅來平息黃背心運動抗議者的怒氣。

菲力普說，「辯論清楚地指出方向，我們必須減稅並更快地進行減稅」，但表示政府也將被迫削減公共支出。

此外，菲力普還呼籲進行「徹底的」改革，但未提供細節，而他8日提出的建議也不包括黃背心持續不斷提出的2項訴求，即重徵富人稅以及允許公民發起公民投票。

根據總部在巴黎的經濟合作發展組織（OECD）數據，法國稅收占GDP比重居已開發國家之最，擁有發達國家中最高的稅率。

法國總理菲力普8日呼籲快減稅平息黃背心運動者怒氣。法新社
法國總理菲力普8日呼籲快減稅平息黃背心運動者怒氣。法新社
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