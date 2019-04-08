以色列議會9日開選 納坦雅胡受挑戰

2019-04-08 22:01 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



以色列4年一度、極具影響總理大位的議會選舉將至，執政派的聯合黨聯盟恐面對在野黨的強力挑戰！過往總在選舉表現強勢的右派聯盟將於9日的選舉遇到挑戰，據選前最新一次的民調指出，總理納坦雅胡領軍的右翼聯合黨聯盟與中左翼聯盟的差距已被拉進，為首的聯合黨表現不佳是罪魁禍首，再加上阿拉伯左翼派應會選擇壓寶中左翼，不是沒有變天的可能。

最新民調看好右翼

根據當地權威媒體《今日以色列報》報導，議會大選將於9日登場，該國限定的選前最後一次民調引述已決定的選民結果指出，前國防參謀總長甘茨與中立老派拉皮德所組成的藍白黨來勢洶洶，預計會成為所有黨派中拿到最多席次的（32），而當權的聯合黨則因主將納坦雅胡涉入貪腐疑雲，預期表現會是不佳的27席。

然而，就算藍白黨拿到最多席位，民調仍認為組閣主動權掌握在右翼身上，由於以色列議會的右翼團結已行之有年，只要右翼黨派（包含本屆狂提大麻合法化議題而躍升為黑馬的猶太復國主義黨高機率往聯合聯盟靠攏）整合順利，預期能以64席組成多數派政府（超過組閣核准的61席），反觀中左翼聯盟可能只會有56席。

中左派的合作組成

談及中左翼聯盟的組成，據《以色列時報》報導，為了團結中左翼勢力，老派領袖拉皮德與甘茨有著協議，若藍白聯盟獲得組閣權，拉皮德將先獲得1年半的領導權，而後的2年半再由甘茨接手。

除了這2大勢力聯手外，《外交政策》也報導，上屆選舉表現出色的阿拉伯大團結陣線囊括13席，雖然團結陣線在上次大選後就隱然分為2派，但理念較為接近左翼的一派很可能為了拉下納坦雅胡，而選擇站在中左翼聯盟一邊，依照上一屆表現約能拿8席。

合作阿拉伯成定局？

《以色列時報》也指出，雖然中左翼聯盟看起來還落後著納坦雅胡一方，但該派部分人士仍抱著希望，藍白聯盟的強將之一阿許肯納吉就曾指出，願與中立黨派Gesher洽談合作，雖然日前此說詞已被該黨領袖奧利薇怒斥是假的，而且此黨在不少民調中，被認為要跨過這次的國會門檻有難度，但無論如何，會有此消息傳出也代表中左翼聯盟沒打算束手就擒。

這也是為什麼納坦雅胡儘管在手握優勢的情況下，還會不停喊著「甘茨與阿拉伯勢力合作就是一種賣國的行為」的口號，納坦雅胡在手握猶太民族主義這張牌後，不可能再與阿拉伯勢力有過多的牽扯，反之，阿拉伯陣線若想組閣、發揮影響力，就只能選中左翼聯盟。

甘茨可能會挖牆腳

但《國土報》報導，甘茨也不敢正大光明拉攏阿拉伯社群，否則會拱手將已經處於劣勢的猶太社群票數全讓給聯合黨一方，不過，甘茨私底下與阿拉伯政治左翼的默契已是昭然若揭；此外，甘茨自然也明白若想勝選，還得再多找一些盟友，剩餘的選擇很可能是他一直以來都不喜歡的極右翼或是極端宗教派。

《紐約客》引用過往《國土報》新聞指出，甘茨曾暗示，他會去挖內坦雅胡的牆角，對象高機率是聖經猶太教聯盟，這個黨派在當前議會是屬於聯合黨聯盟一派，在上次選舉時贏下6席。

遇到藍白聯盟密集的找盟友攻勢讓納坦雅胡深感擔憂，近期他才會不斷在各個場合大喊聯合黨聯盟團結，盼右翼支持者都走出門投票，正是為了盡量集中優勢，以面對可能是有史以來最強力的競爭勢力。

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