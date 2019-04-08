印度大選在即 莫迪政見跳票不利選情

2019-04-08 19:04 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



全球最大民主選戰將開打！印度將於4月11日展開大選，據外媒指出，此次大選將有多達9億選民，而現任總理莫迪在歷經5年執政後，包括國防安全、製造出口、女性安全等政見一一跳票，而本屆女性選民多達4億3200萬人，因此外媒預測莫迪連任的機會不高。而因為印度選民眾多，選舉預計至5月23日才會公布結果。

當局政見頻跳票

據英國《BBC》報導，莫迪在5年前提出的政見，如今看來一一跳票，印度管轄的喀什米爾地區2月底才有40名軍人被殺，印度最大反對黨「國會黨」甚至說，喀什米爾地區的安全甚至比2014年莫迪上任時還差！

製造出口部份，莫迪政府聲稱在2025年前會讓「印度製造」的產品促進經濟發展，預計要讓製造業佔全國GDP達25%，但如今僅剛好超過15%，國內專家認為莫迪的政見「跳定了」。而莫迪政府的女性安全政見，儘管立法打擊犯罪，但受害比例卻不見好轉，而這也被眾反對黨認為是本屆大選的「關鍵」，因為今年女性選票多達4億3200萬。

年輕選票成關鍵

《衛報》指出，印度將於4月至5月展開為期40天的選舉，選舉人口約全球人數的8分之1。且選舉人中包括22種語言及上千種方言，更有數百萬人是「文盲」。不僅如此，光全國投開票所就超過80萬處，所需工作人員預計超過1千1百萬人。

據印度法律規定，凡18歲以上之成年人，只要沒坐過牢、行賄，或被褫奪公權者都能參與投票，近年來更開放海外公民加入，預估本次選舉人數約9億人，相當於美國人口的3倍，其中有8400萬人為「首投族」，該報導也指出，對被選舉人而言，年輕世代的選票將成為「決定性」關鍵。

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