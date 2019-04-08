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利比亞瀕臨內戰 至少32死2200人流離失所

2019-04-08 18:04聯合報 記者李京倫╱即時報導

聯合國承認的利比亞全國團結政府7日表示，政府軍在首都的黎波里附近，與強人哈夫塔指揮、來自東部的叛軍「利比亞民族軍」作戰，至少造成32人死亡、約50人受傷。聯合國人道事務協調廳8日發布報告指出，4日起至少已有2200人逃離家園。

全國團結政府衛生部長歐瑪爾7日晚間接受利比亞自由人電視台訪問時，報告最新死傷人數。哈夫塔的叛軍則說，他們有14名戰士死亡。

效忠全國團結政府的部隊和「利比亞國民軍」，7日在的黎波里附近爆發激戰。

哈夫塔4日對的黎波里發動攻勢後，與全國團結政府互相空襲。哈夫塔意圖攻下的黎波里。雖然聯合國和美國都要求雙方盡速停火，但衝突仍爆發。

支持全國團結政府的軍隊7日宣布，對利比亞國民軍展開代號為「憤怒火山」的反攻。軍隊發言人格努努說，行動目標是「將侵略者和非法勢力趕出利比亞所有城市」。他指的就是哈夫塔部隊。

哈夫塔的攻勢可能導致利比亞陷入全面內戰，並再度破壞國際社會和平解決利比亞問題的努力。

北非國家利比亞擁有豐富石油資源，自從2011年北約支持人民起義，導致利比亞強人格達費遇害之後，利比亞就動盪不安，至今依然各方割據。除了國際承認、由總理薩拉傑領導的全國團結政府之外，東部則有哈夫塔帶領的「利比亞國民軍」，雙方都想掌控石油。

效忠國際承認利比亞政府的民兵團體，8日在的黎波里附近備妥彈藥，準備衝向前線與哈夫...
效忠國際承認利比亞政府的民兵團體，8日在的黎波里附近備妥彈藥，準備衝向前線與哈夫塔叛軍作戰。（法新社）
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利比亞聯合國空襲
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