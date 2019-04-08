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馬國執政黨選舉大勝 將查一帶一路預算

2019-04-08 17:42台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

馬爾地夫民主黨在7日議會選舉中大勝，總統索里（右）承諾要徹查前朝與中國合作的基礎...
馬爾地夫民主黨在7日議會選舉中大勝，總統索里（右）承諾要徹查前朝與中國合作的基礎建設計劃。 台灣醒報（擷自Wikimedia）
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中國「一帶一路」發展計畫又有新阻礙！馬爾地夫議會大選由現任總理領導的政黨大勝，將調查前總理接受中國「一帶一路」計劃資助的資金流向。「一帶一路」計劃雖然提供較優惠貸款條件，但援助造成受援國負擔，中國不用本地勞工等情況頻傳，這也讓「一帶一路」計劃有更多變數。

對貪污零容忍

根據《CNN》報導，由馬爾地夫總統索里領導的馬爾地夫民主黨在議會87席中贏得67席，這也是首次民主黨超過了2/3的席次，更視為返國僅5個月的流亡前總統納希德的勝利。索利是納希德任內的副總統，納希德現在準備接任立法機關領導人，他承諾將取消行政總統制，將國家轉變成議會民主制。

「這次選舉勝利的是人民，我們投票過程非常有秩序，這對我們發展不久的民主是個很好的典範。」索里再次重申他的「貪污零容忍」政策，在掌握足夠席次後，他們將會展開對前總理貪腐與前朝基礎建設預算的調查。

《CNN》報導，向來親印度的馬爾地夫在前任總理雅門政策調整轉向親中，任內配合中國「一帶一路」政策，簽訂多份以貸款為前提的基建合約，導致馬爾地夫對中國的債務累積已達30億美元（約925億台幣），再加上與中國合作的許多建設都有超支的情況，造成馬爾地夫嚴重的財政負擔。

一帶一路受批評

而《歐洲新聞網》也提到，中方在各國進行「一帶一路」計劃引發許多質疑，在印尼，人民也不滿總統佐科威與中國合作的基礎建設花太多國家預算，造成財政負擔；另外，許多國家亦曾抱怨中國雖有意投資當地基建，卻從中國引進勞工，反而排擠當地就業，無助受援國經濟發展。

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一帶一路馬爾地夫民主黨
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