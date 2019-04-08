親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

百頁豆腐是不是豆腐？化工博士分析成份後嚇壞這群人

筷子吃漢堡？漢堡王廣告挨批種族歧視

2019-04-08 14:06聯合晚報 編譯徐榆涵／綜合報導

美國速食連鎖店漢堡王近日在紐西蘭的官方社群上釋出一則新廣告，片中描述多名顧客笨拙...
美國速食連鎖店漢堡王近日在紐西蘭的官方社群上釋出一則新廣告，片中描述多名顧客笨拙的用巨型筷子吃漢堡，遭外界痛批「種族歧視」。 圖／取自Instagram
分享

美國速食連鎖店漢堡王近日在紐西蘭的官方社群上釋出一則新廣告，片中描述多名顧客笨拙的用巨型筷子吃漢堡，誇張且不自然的舉動，遭外界痛批「種族歧視」。

澳洲新聞網報導，紐西蘭漢堡王近日在Instagram上貼出一則新廣告，主打全新口味漢堡－－－越南甜辣椒嫩脆雞堡，並寫著「帶著你的味蕾前往胡志明市，這款新品是我們世界口味的其中一款，僅限時供應」。

許多網友對此大感不滿，一名韓裔紐西蘭籍的網友瑪麗亞（Maria Mo）在推特上嘲諷，「所以這就是漢堡王的新廣告，ok了解，很酷，筷子很滑稽是吧我的天」。瑪麗亞向新聞網站HuffPost說，她認為這則廣告「明顯無知」，「我無法相信如此無知的廣告仍在2019年出現，老實說我頓一下才搞懂我到底看了什麼」。

該則廣告在社群媒體上發酵後，漢堡王至今尚未出面發表聲明。

隨著批評聲浪四起，有網友替漢堡王聲援說，「這廣告應該只想傳達，用筷子吃漢堡並非很方便，而且影片中的人們明顯誤用筷子，這反映出他們的無知，而非筷子本身」。

其實廣告中涉及筷子爭議並不罕見。

去年11月，義大利精品大牌D&G在官方社群釋出一系列名為「起筷吃飯」的短片，片中模特兒用筷子吃義大利傳統美食，配上誇張旁白以及僵硬的肢體動作，引發中國網友痛批種族歧視，揚言抵制。

廣告義大利
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

中國一帶一路高峰論壇 印度再度拒絕出席

2019-04-08 14:53

影／生死一瞬間！遭鯊咬傷潛水客：活著是奇蹟

2019-04-08 12:49

以色列大選 安全先生對上卓越軍官

2019-04-08 14:51

利比亞內戰再起！圍城的黎波里利，東西軍交戰美軍撤兵

2019-04-08 14:26

韓進集團會長 70歲病逝

2019-04-08 14:03

女兒鬧堅果門的韓進集團老董病逝 大韓航空股價大漲

2019-04-08 11:01

北韓盼俄羅斯相挺 日媒指金正恩可能訪俄

2019-04-08 10:55

共同社：習近平或於6月訪日 與安倍會談

2019-04-08 10:51

傳楊潔篪5月訪日 協調中日峰會

2019-04-08 07:54

日宮古島駐屯地撤重裝備 產經：如同宣布我們兩手空空

2019-04-08 07:51

英國脫歐忘恩負義 德國由愛轉恨

2019-04-08 00:04

利比亞局勢惡化 美、印度撤軍

2019-04-08 00:00

以色列朝野擺爛 以巴和平進程昏迷中

2019-04-08 00:00

以總理拚連任炒作民粹 喊併約旦河西岸屯墾區

2019-04-08 00:00

印度大選 莫迪聯盟遇挑戰

2019-04-07 23:42

印度製造政見 成效有限

2019-04-07 23:41

世界經濟論壇主席：俄國在中東的擴張 已是明顯的事實

2019-04-07 23:30

盧安達大屠殺25週年 法總統宣布將訂國家紀念日

2019-04-07 22:36

以總理要併約旦河西岸 巴：國際姑息導致以色列無恥

2019-04-07 22:26

停火協議岌岌可危 敘利亞政府軍叛軍又交火

2019-04-07 21:35

大選前替挖糞夫洗腳搏感情 印度總理莫迪被噓爆

2019-04-07 20:06

流亡前總統返國僅5月 馬爾地夫國會大選獲大勝

2019-04-07 19:57

利比亞局勢惡化 美印軍人撤離

2019-04-07 19:57

以色列總理：若連任 就兼併約旦河西岸

2019-04-07 18:31

印巴緊張還沒完？巴國指控印度本月將再來襲

2019-04-07 17:17

歐洲議會選舉在即 歐盟嚴防假新聞

2019-04-07 16:41

致命耳念珠菌...病例90天亡 病房多處被汙染

2019-04-07 13:50

誇張！巴西北部大橋遭船撞斷 兩車墜河失蹤

2019-04-07 12:38

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

冤大頭接手？中國大媽瘋買東京房地產 震驚日本…

2019-04-08 10:00

好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

2019-04-08 11:20

美國急了… 中國積極投資 「一帶一路」伸進美後院

2019-04-07 15:51

日關東私大外宿生 每天生活費吃不起一碗拉麵

2019-04-07 17:54

英國脫歐忘恩負義 德國由愛轉恨

2019-04-08 00:04

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-08 06:40

利比亞局勢惡化 美印軍人撤離

2019-04-07 19:57

影／與蜂同屋10年...吸塵器幫2萬隻蜜蜂搬家

2019-04-07 17:32

日男子越年輕越草食 20世代約2成「被迫」發生性關係

2019-04-08 12:39

美版卡神 讓銀行又愛又恨

2019-04-07 23:44

威廉王子揭007面紗 不帶槍、搭公車 還有海放龐德機密

2019-04-08 11:00

韓進集團老董趙亮鎬被踢出大韓航空董事會 在美病逝

2019-04-08 08:41

韓進集團董事長趙亮鎬辭世 享壽70歲

2019-04-08 08:36

梅、菫、櫻中選！這3色成為日本「令和」代表色

2019-04-08 00:14

日瘋傳看傲人上圍10分鐘會更健康 網路傳言「攏是假」

2019-04-07 20:53

影／黑柴晉身畫家！狂賣231幅大作

2019-04-07 17:36

川普推特發文：國土安全部長尼爾森將請辭

2019-04-08 06:46

影／台式火拼！英國2男子當街揮大刀互砍

2019-04-07 17:31

日圓四大皆空 將續貶

2019-04-07 23:41

日本空屋要多繳5倍稅 別墅1日圓求售

2019-04-08 13:04

利比亞局勢惡化 美、印度撤軍

2019-04-08 00:00

女兒鬧堅果門的韓進集團老董病逝 大韓航空股價大漲

2019-04-08 11:01

日宮古島駐屯地撤重裝備 產經：如同宣布我們兩手空空

2019-04-08 07:51

別被亮麗數據騙了 美國其實還有百萬工作找不到人

2019-04-07 17:13

驚！美佛州捕獲身懷73顆蛇蛋巨蟒 重64公斤破紀錄

2019-04-08 11:18

全球經濟進入「同步成長減緩」階段

2019-04-07 22:06

英相承認 脫歐協議近期內很難過關

2019-04-07 21:46

用筷子吃漢堡？漢堡王新廣告挨批「種族歧視」

2019-04-08 10:12

巴菲特為何屬意 找圈外人接富國銀CEO？

2019-04-08 08:15

嬰兒潮變退休潮 企業留人改變聘雇方式

2019-04-07 17:15

以色列總理：若連任 就兼併約旦河西岸

2019-04-07 18:31

油價創今年新高 三分鐘掌握引爆點利比亞發生什麼事

2019-04-08 11:26

影／生死一瞬間！遭鯊咬傷潛水客：活著是奇蹟

2019-04-08 12:49

七大議題 陸官媒：中美談判接近尾聲

2019-04-08 00:00

日產法籍前董座4度被捕 傳妻子向法政府求助

2019-04-07 15:31

投資就能換居留 希臘「黃金簽證」58%給中國人

2019-04-07 15:49

世界經濟論壇主席：俄國在中東的擴張 已是明顯的事實

2019-04-07 23:30

金融業任職 要做好自保

2019-04-07 23:44

川普：承認以色列擁有戈蘭高地 是我臨時起意的決定

2019-04-07 15:35

網紅遊世界 迷上台北夜市

2019-04-07 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top