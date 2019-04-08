筷子吃漢堡？漢堡王廣告挨批種族歧視

2019-04-08 14:06 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 徐榆涵 ／綜合報導



美國速食連鎖店漢堡王近日在紐西蘭的官方社群上釋出一則新廣告，片中描述多名顧客笨拙的用巨型筷子吃漢堡，遭外界痛批「種族歧視」。 圖／取自Instagram 分享 facebook

美國速食連鎖店漢堡王近日在紐西蘭的官方社群上釋出一則新廣告，片中描述多名顧客笨拙的用巨型筷子吃漢堡，誇張且不自然的舉動，遭外界痛批「種族歧視」。

澳洲新聞網報導，紐西蘭漢堡王近日在Instagram上貼出一則新廣告，主打全新口味漢堡－－－越南甜辣椒嫩脆雞堡，並寫著「帶著你的味蕾前往胡志明市，這款新品是我們世界口味的其中一款，僅限時供應」。

許多網友對此大感不滿，一名韓裔紐西蘭籍的網友瑪麗亞（Maria Mo）在推特上嘲諷，「所以這就是漢堡王的新廣告，ok了解，很酷，筷子很滑稽是吧我的天」。瑪麗亞向新聞網站HuffPost說，她認為這則廣告「明顯無知」，「我無法相信如此無知的廣告仍在2019年出現，老實說我頓一下才搞懂我到底看了什麼」。

該則廣告在社群媒體上發酵後，漢堡王至今尚未出面發表聲明。

隨著批評聲浪四起，有網友替漢堡王聲援說，「這廣告應該只想傳達，用筷子吃漢堡並非很方便，而且影片中的人們明顯誤用筷子，這反映出他們的無知，而非筷子本身」。

其實廣告中涉及筷子爭議並不罕見。

去年11月，義大利精品大牌D&G在官方社群釋出一系列名為「起筷吃飯」的短片，片中模特兒用筷子吃義大利傳統美食，配上誇張旁白以及僵硬的肢體動作，引發中國網友痛批種族歧視，揚言抵制。