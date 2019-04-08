趙亮鎬病逝 旗下韓航股價上漲因期待

2019-04-08 12:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



大韓航空會長趙亮鎬今天（8日）病逝，因為他本人和多位家族成員都有弊案醜聞在身，辭世消息公布後，大韓航空股價一度大漲8%，大韓航空控股公司Hanjin Kal的股價更一度飆升20%，反映投資人寄望新人新氣象，年輕世代管理團隊能為南韓最大的航空公司開拓不一樣的格局。

路透報導，Shinyoung證券分析師嚴京安（譯音）認為，Hanjin Kal的股價狂飆，也顯示市場預期原在韓進集團大家長趙亮鎬名下的股權即將展開爭奪戰。嚴京安說，趙亮鎬的家族成員當然希望能夠繼承他的股份，「但這會花相當的時間，也必須付出高額遺產稅，因此為股權爭奪戰的預期開了一扇窗。」

趙亮鎬生前持有17.8%的Hanjin Kal股權，他的獨子和兩個女兒各自持有約2%的股權。南韓維權型投資公司私募基金KCGI，最近已大舉增加Hanjin Kal持股到13.5%，揚言要在管理階層扮演一定角色，就是衝著趙亮鎬家族差勁的公司治理。

趙亮鎬去年10月中因貪汙、背信等罪名遭起訴受審，上月在大韓航空股東大會上被踢出董事會，成為南韓企業集團中第一位被趕出董事會的控股股東。