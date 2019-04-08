親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

播出8年…「上班這黨事」驚傳收攤 明最後一次錄影

好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

趙亮鎬病逝 旗下韓航股價上漲因期待

2019-04-08 12:55經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

大韓航空會長趙亮鎬今天（8日）病逝，因為他本人和多位家族成員都有弊案醜聞在身，辭世消息公布後，大韓航空股價一度大漲8%，大韓航空控股公司Hanjin Kal的股價更一度飆升20%，反映投資人寄望新人新氣象，年輕世代管理團隊能為南韓最大的航空公司開拓不一樣的格局。

路透報導，Shinyoung證券分析師嚴京安（譯音）認為，Hanjin Kal的股價狂飆，也顯示市場預期原在韓進集團大家長趙亮鎬名下的股權即將展開爭奪戰。嚴京安說，趙亮鎬的家族成員當然希望能夠繼承他的股份，「但這會花相當的時間，也必須付出高額遺產稅，因此為股權爭奪戰的預期開了一扇窗。」

趙亮鎬生前持有17.8%的Hanjin Kal股權，他的獨子和兩個女兒各自持有約2%的股權。南韓維權型投資公司私募基金KCGI，最近已大舉增加Hanjin Kal持股到13.5%，揚言要在管理階層扮演一定角色，就是衝著趙亮鎬家族差勁的公司治理。

趙亮鎬去年10月中因貪汙、背信等罪名遭起訴受審，上月在大韓航空股東大會上被踢出董事會，成為南韓企業集團中第一位被趕出董事會的控股股東。

趙亮鎬的妻女更是接連傳出仗勢欺人醜聞。妻子李明喜，涉嫌暴力打罵裝修工人和大韓航空員工。長女趙顯娥五年前只因不滿空服員未將堅果撕開並放入果盤，竟要求已開始滑行的客機返航，要空服員下跪道歉。次女趙顯玟去年3月在公司會議上辱駡員工，動手用水潑人。

大韓航空上月27日召開股東大會時，與會股東發言抵制會長趙亮鎬。 歐新社
大韓航空上月27日召開股東大會時，與會股東發言抵制會長趙亮鎬。 歐新社
分享

大韓航空南韓空服員
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

利比亞內戰再起！圍城的黎波里利，東西軍交戰美軍撤兵

2019-04-08 12:53

女兒鬧堅果門的韓進集團老董病逝 大韓航空股價大漲

2019-04-08 11:01

北韓盼俄羅斯相挺 日媒指金正恩可能訪俄

2019-04-08 10:55

共同社：習近平或於6月訪日 與安倍會談

2019-04-08 10:51

傳楊潔篪5月訪日 協調中日峰會

2019-04-08 07:54

日宮古島駐屯地撤重裝備 產經：如同宣布我們兩手空空

2019-04-08 07:51

英國脫歐忘恩負義 德國由愛轉恨

2019-04-08 00:04

利比亞局勢惡化 美、印度撤軍

2019-04-08 00:00

以色列朝野擺爛 以巴和平進程昏迷中

2019-04-08 00:00

以總理拚連任炒作民粹 喊併約旦河西岸屯墾區

2019-04-08 00:00

印度大選 莫迪聯盟遇挑戰

2019-04-07 23:42

印度製造政見 成效有限

2019-04-07 23:41

世界經濟論壇主席：俄國在中東的擴張 已是明顯的事實

2019-04-07 23:30

盧安達大屠殺25週年 法總統宣布將訂國家紀念日

2019-04-07 22:36

以總理要併約旦河西岸 巴：國際姑息導致以色列無恥

2019-04-07 22:26

停火協議岌岌可危 敘利亞政府軍叛軍又交火

2019-04-07 21:35

大選前替挖糞夫洗腳搏感情 印度總理莫迪被噓爆

2019-04-07 20:06

流亡前總統返國僅5月 馬爾地夫國會大選獲大勝

2019-04-07 19:57

利比亞局勢惡化 美印軍人撤離

2019-04-07 19:57

以色列總理：若連任 就兼併約旦河西岸

2019-04-07 18:31

印巴緊張還沒完？巴國指控印度本月將再來襲

2019-04-07 17:17

歐洲議會選舉在即 歐盟嚴防假新聞

2019-04-07 16:41

致命耳念珠菌...病例90天亡 病房多處被汙染

2019-04-07 13:50

誇張！巴西北部大橋遭船撞斷 兩車墜河失蹤

2019-04-07 12:38

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

冤大頭接手？中國大媽瘋買東京房地產 震驚日本…

2019-04-08 10:00

好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

2019-04-08 11:20

美國急了… 中國積極投資 「一帶一路」伸進美後院

2019-04-07 15:51

慘！南非盜獵者被大象踩死 再遭獅群啃食剩頭骨

2019-04-07 15:15

日關東私大外宿生 每天生活費吃不起一碗拉麵

2019-04-07 17:54

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-08 06:40

英國脫歐忘恩負義 德國由愛轉恨

2019-04-08 00:04

利比亞局勢惡化 美印軍人撤離

2019-04-07 19:57

影／與蜂同屋10年...吸塵器幫2萬隻蜜蜂搬家

2019-04-07 17:32

美版卡神 讓銀行又愛又恨

2019-04-07 23:44

韓進集團老董趙亮鎬被踢出大韓航空董事會 在美病逝

2019-04-08 08:41

威廉王子揭007面紗 不帶槍、搭公車 還有海放龐德機密

2019-04-08 11:00

韓進集團董事長趙亮鎬辭世 享壽70歲

2019-04-08 08:36

梅、菫、櫻中選！這3色成為日本「令和」代表色

2019-04-08 00:14

少女花1500萬円整形 因爸爸一句：你的樣子會為他人帶來不幸

2019-04-07 14:49

影／黑柴晉身畫家！狂賣231幅大作

2019-04-07 17:36

川普推特發文：國土安全部長尼爾森將請辭

2019-04-08 06:46

日瘋傳看傲人上圍10分鐘會更健康 網路傳言「攏是假」

2019-04-07 20:53

影／台式火拼！英國2男子當街揮大刀互砍

2019-04-07 17:31

日圓四大皆空 將續貶

2019-04-07 23:41

利比亞局勢惡化 美、印度撤軍

2019-04-08 00:00

日男子越年輕越草食 20世代約2成「被迫」發生性關係

2019-04-08 12:39

日宮古島駐屯地撤重裝備 產經：如同宣布我們兩手空空

2019-04-08 07:51

女兒鬧堅果門的韓進集團老董病逝 大韓航空股價大漲

2019-04-08 11:01

別被亮麗數據騙了 美國其實還有百萬工作找不到人

2019-04-07 17:13

全球經濟進入「同步成長減緩」階段

2019-04-07 22:06

英相承認 脫歐協議近期內很難過關

2019-04-07 21:46

嬰兒潮變退休潮 企業留人改變聘雇方式

2019-04-07 17:15

驚！美佛州捕獲身懷73顆蛇蛋巨蟒 重64公斤破紀錄

2019-04-08 11:18

用筷子吃漢堡？漢堡王新廣告挨批「種族歧視」

2019-04-08 10:12

巴菲特為何屬意 找圈外人接富國銀CEO？

2019-04-08 08:15

以色列總理：若連任 就兼併約旦河西岸

2019-04-07 18:31

日產法籍前董座4度被捕 傳妻子向法政府求助

2019-04-07 15:31

七大議題 陸官媒：中美談判接近尾聲

2019-04-08 00:00

投資就能換居留 希臘「黃金簽證」58%給中國人

2019-04-07 15:49

一堂速成歷史課 讓川普倉促認戈蘭高地歸以色列

2019-04-07 14:28

世界經濟論壇主席：俄國在中東的擴張 已是明顯的事實

2019-04-07 23:30

油價創今年新高 三分鐘掌握引爆點利比亞發生什麼事

2019-04-08 11:26

金融業任職 要做好自保

2019-04-07 23:44

川普：承認以色列擁有戈蘭高地 是我臨時起意的決定

2019-04-07 15:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top