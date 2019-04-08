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影／生死一瞬間！遭鯊咬傷潛水客：活著是奇蹟

2019-04-08 12:49聯合報 記者張君堯╱即時報導

一名來自奧地利的潛水員，2018年6月遠赴埃及潛水，竟遭遇遠洋鯊魚咬傷，雖無生命危險但傷口大到須縫40到50針，當事者表示自己還活著已是奇蹟，並同時強調自己不會因而放棄潛水，傷勢復原後會再度下水。

51歲的亞歷山大（Alexander Kraenkl）在接受《每日郵報》訪問時表示，自己去年前往埃及的紅海潛水，在下水50分鐘後遭遇一隻遠洋白鰭鯊，儘管亞歷山大在鯊魚攻擊前已經抓住繩索，但右大腿還是被狠狠咬了一口。

亞歷山大回想當時自己雖然已經抓緊繩索，但大腿右側還是遭到攻擊：「我不知道發生什麼事，我當時看到一隻鯊魚游開，我就知道發生了什麼，我這輩子潛水超過150次也見過很多鯊魚，但從未想過會這樣，這是我見過最可怕的事，當下我開始驚慌。」

事發後鯊魚往反方向游去，亞歷山大立刻上船並接受緊急治療，幸運的是附近的船上剛好有醫生，導遊立刻聯絡請醫生到場為亞歷山大縫合傷口，大腿上的傷口總共縫了超過40針。

亞歷山大透露，這起意外發生後不久，他馬上開始計畫一年後的另一次潛水之旅。「不要問我妻子的感覺，她不是很開心。」亞歷山大說。

遠洋白鰭鯊棲息在熱帶及溫暖的水域，以其壯健的身體及圓邊的白鰭聞名，它們雖然移動緩慢，但具有侵略性，有些專家稱牠們為「最危險的鯊魚」。

去年六月，一名來自奧地利的潛水員遠赴埃及潛水，竟遭遇遠洋鯊魚咬傷，雖無生命危險但...
去年六月，一名來自奧地利的潛水員遠赴埃及潛水，竟遭遇遠洋鯊魚咬傷，雖無生命危險但傷口大到須縫50針，當事者表示自己還活著已是奇蹟。
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鯊魚埃及導遊
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