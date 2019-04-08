盧安達屠殺25周年 哀悼悲劇勿重演

2019-04-08 12:55 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



盧安達舉國將紀念造成80萬人喪生的大屠殺事件100天，總統卡加利希望盧安達更加包容，避免悲劇重演。（Photo by 網路截圖） 分享 facebook

1994年盧安達爆發內戰，全國超過80萬人喪生。今年為盧安達大屠殺25周年，7日於盧安達首都吉加利舉辦哀悼儀式，許多非洲國家元首都出席，歐盟執委會主席容克也到場致意。盧安達總統卡加利希望透過為期100天的哀悼，讓世人了解並避免這場悲劇重演。

種族衝突悲劇

根據《美國公廣電台》報導，盧安達總統卡加利在儀式中表示，希望透過紀念，讓盧安達更加的團結，再次成為大家的家。歐盟執委會主席容克也在推特上說，「雖然這個國家經過最黑暗的日子，但我今天感受到他們的重生。」

1994年4月6日，盧安達時任總統海比里馬納乘坐飛機遭擊落而死，當時胡圖族領導的政府軍，與圖西族支持的軍事組織早已衝突不斷，胡圖族人以此為藉口，隔日便對圖西族人大開殺戒，歷時100日並導致約80萬人死亡，盧安達的圖西族人口因此減少75%。

這場動亂最後是由現任總統卡加利率領以圖西族人為主的盧安達愛國陣線進入首都吉佳利鎮壓，才讓這場大屠殺落幕，並接管盧安達至今。雖然發生了如此慘劇，但盧安達現有六座和解村，約3000名大屠殺倖存者及行兇者共同居住，「雖然我丈夫死了，但我不能一直含恨活下去。」圖西族死者遺孀穆卡萊梅拉說。

法國與烏干達未出席

不過，《BBC》也報導，法國總統馬克宏與鄰國烏干達總統穆瑟維尼並沒有參加哀悼儀式。內戰爆發時，法國與烏干達都遭懷疑資助胡圖族武裝部隊，法國甚至可能幫助當時的胡圖族政府軍訓練民兵。

但馬克宏也在先前宣布4月6日為盧安達屠殺紀念日，並承諾派出研究團，針對法國在盧安達內戰扮演的角色進行研究，法國也將在2020年將盧安達大屠殺列入教科書。

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