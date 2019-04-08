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女兒鬧堅果門的韓進集團老董病逝 大韓航空股價大漲

2019-04-08 11:01聯合報 記者季晶晶╱即時報導

南韓韓進集團會長趙亮鎬周日（7日）因宿疾在美國洛杉磯的一家醫院過世，享壽70歲。

韓進旗下的大韓航空周一（8日）以電子郵件發布趙亮鎬死訊，未透露確切死因。他去年因為肺部問題動過一次手術，但據信已經康復。

大韓航空因為趙家妻女連串醜聞拖累，聲譽受創，趙亮鎬過世的消息傳出後，該公司股價8日開盤一度大漲逾6.5%，稍後漲幅收斂至3%，相較下，南韓綜合股價指數（KOSPI）持平。

趙亮鎬最近因為被南韓檢方以挪用公款196億韓元（約台幣5.8億元）和背信等罪名起訴受審，雖然他否認所有指控，但上月在大韓航空股東大會上連任董事失敗，無法續任會長，成為南韓企業集團中第一位被逐出董事會的控股股東。

趙亮鎬2003年自父親手中接下韓進集團，旗下的韓進海運曾是全球第七大海運集團，他帶領大韓航空逐步擴張，成為全球三大航空聯盟之一天合聯盟（SkyTeam）的創始成員之一。

趙亮鎬身後留下了妻子李明喜、獨子趙源泰，以及長女趙顯娥和次女趙顯玟。

現年43歲的趙源泰目前是大韓航空總裁兼執行長，可能接掌韓進集團。但彭博資訊引述駐首爾的HI投資證券的公司治理分析師李相憲報導，趙源泰接班之路恐遭挑戰，而且可能必須質押部分資產以支付高達50%的遺產稅。

趙亮鎬是韓進集團控股公司Hanjin KAL的最大股東，約持有17%的股權，高於第二大股東私募基金KCGI持有的13.6%。根據李相憲，除非趙源泰能全額支付遺產稅，否則他繼承的股權可能只剩一半。

趙亮鎬家人都曾爆出醜聞：趙源泰20年前「走後門」轉學進入南韓仁荷大學；李明喜涉嫌暴力打罵裝修工人和大韓航空員工，多次遭警方傳訊；趙顯娥是五年前登上各大媒體頭條的「堅果門」事件女主角，當時她因為不滿空服員未將堅果撕開並放入果盤，要求已經開始滑行的客機返航，並叫空服員下跪道歉；次女趙顯玟去年3月在公司會議上辱駡員工並朝該員工臉上潑水。

大韓航空前會長趙亮鎬7日因宿疾在美國洛杉磯的一家醫院過世，享壽70歲。
大韓航空前會長趙亮鎬7日因宿疾在美國洛杉磯的一家醫院過世，享壽70歲。
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