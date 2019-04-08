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北韓盼俄羅斯相挺 日媒指金正恩可能訪俄

2019-04-08 10:55聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

北韓領導人金正恩。路透
北韓領導人金正恩。路透
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每日新聞報導，俄羅斯北韓高官在過去一個月間往來頻繁，指這是北韓朝鮮勞動黨委員長金正恩首訪俄羅斯的徵兆。因為2月底美朝峰會破局告終，俄朝的互動牽動國際社會神經。

美朝會談後，北韓便接連派出高官訪問俄羅斯，包括由對外經濟關係部長金英才領軍的經濟代表團、外交部次長任天一的外交部代表團等。

有金正恩「執事」之稱的北韓國務委員會部長金昌善也在3月19至25日訪問了俄羅斯。金昌善在二次美朝會談時擔任先遣部隊，負責確認金正恩所有行程細節。相關情報更指出，金昌善訪俄部分行程中，負責金正恩安全保護的護衛司令部副司令官金哲圭也隨行出席。此一訊息讓人解讀俄朝雙方對金正恩訪俄已進入最後協調。

俄羅斯方面，也在本年1日派出內務部部長弗拉基米爾·科洛科利采夫訪問平壤，拜會北韓最高人民會議常任委員長金永南等。雙方本月上旬將在莫斯科舉行兩國部長級會議，確認雙方國境的豆滿江興建橋梁計畫，俄羅斯下議院議員團預計在中旬訪問俄羅斯。

北韓似有意尋求俄羅斯支持，在對美談判時能向中國大陸一般，做為北韓後盾；北韓也期待來自俄羅斯的糧食援助。根據去年聯合國糧食及農業組織（FAO）報告，北韓去年洪荒影響收成，需要自外界輸入超過64萬噸糧食，俄羅斯透過聯合國世界糧食計畫（WFP）持續支援北韓，本月3日剛提供5萬噸的小麥給北韓。

俄羅斯部分評論指出，俄羅斯對北韓問題的態度基本上呼應中國大陸的主導，但因美朝交涉停滯，俄羅斯似有意招攬北韓至同一陣線；加上金正恩與美、中、韓都舉行了峰會，俄羅斯總統普亭也有意經營與金正恩的個人關係。

今年是故北韓領導人金日成首度訪問蘇聯（俄羅斯前身）、兩國簽署經濟文化合作協定70周年，成為金正恩訪問俄羅斯很好的理由。北韓將在11日舉行最高人民會議，金正恩訪俄時間表很可能在最高人民會議後變的明朗。

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