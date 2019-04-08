疑言論惹議 旅日韓籍教授遭「被購物」

2019-04-08 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



惠泉女學園大學韓籍教授李泳采疑似因在日本電視節目對日韓關係的發言引起部分日本民眾反感，收到了大量貨到付款但本人並未訂購的保健食品。李泳采批評這是壓制言論的恐怖行為，不能原諒。東京警視廳已經以涉嫌妨礙業務展開了調查。

共同社報導，這不是第一起在日本發生類似的事情，7名曾公開大談性別歧視並主張修改憲法的女議員和律師，在今年2月也曾投訴「被購物」受害。

日韓之間針對戰時強制徵用勞工訴訟對立嚴重。李泳采每月多次參與各民間電視台的新聞和談話節目錄影，就南韓政治和徵用工問題等發言。從2月12日開始，寫有大學地址和收件人為李泳采的保健品突然寄來，採貨到付款的方式，直到3月中旬為止，陸續寄來了約20次，訂購物品包括咖啡、醋、青汁、韓語講座的介紹等。李泳采加以退貨，沒有造成金錢損失。

李泳采表示，一直以來打都有人以電話、寫信方式向他抗議，或在網路上散布攻擊他的仇恨言論。他認為「被購物」是有政治意圖的犯罪，會令人恐懼下次會寄來什麼，也對收到快遞的大學造成困擾。

李泳采委任律師井堀哲指出，這是匿名壓制言論的行為。如果不鎖定犯人並處罰，此類行為將愈演愈烈。還可能造成企業避免僱用勇於表明意見的人才等不良影響。

警方調查發現其中數件訂購單以截取部分廣告的形式，用明信片訂購，蓋有宮城縣內的郵戳，正進一步調查。