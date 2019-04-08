日宮古島駐屯地撤重裝備 產經：如同宣布我們兩手空空

2019-04-08 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本陸上自衛隊在沖繩縣宮古島開設新駐屯地不到兩周，便因為當地民眾的抗議，將中距離多目的飛彈、迫擊砲等重裝備彈藥從駐屯地移除。駐守的陸自隊員將面對無彈可用的發射機與僅剩輕裝備的狀態。

防衛大臣岩屋毅7日視察宮古島駐屯地並授旗，為向當地居民說明不充分道歉。

防衛省當初向居民表示，駐屯地只會保有小型槍枝彈藥等，實際上駐屯地內卻保管了中距離多目的飛彈等重裝備，引發當地民眾的反彈，授旗儀式時場外有數十人舉牌抗議。岩屋日前下令將彈藥搬走，7日與宮古島市市長下地敏彥、居民代表會談時公開致歉。

岩屋受訪時表示，彈藥保管說明不夠充分，將進行檢討，未來會更仔細的說明讓居民理解。防衛省計畫，待宮古島市城邊的保良礦山地區彈藥庫興建完成後，將重裝備保管在該處彈藥庫。

產經新聞分析，防衛省顧慮居民感受，但此舉也使西南離島的防衛因應有嚴重缺陷。部署在宮古島的警備隊，在周邊有事發生時緊急出動任務，除了迎擊入侵的地方船艦、上岸部隊，也負責守衛機場和港口，讓中央支援的部隊可以順利登島。現在沒有了主力裝備，這支隊伍就只是紙老虎。

產經提到，未來新設的彈藥庫距離駐屯地有14公里遠，雖然防衛省稱不影響緊急應對，仍有幹部憂心武器送達至完成安裝需要時間。陸上自衛隊關係人士說，刻意宣布將彈藥挪走，「如同對外宣布我們兩手空空一般」。就像嘲笑陸自行動似的，5日中共解放軍有3艘海軍艦艇穿越宮古島與沖繩本島之間海域離去。

沖繩縣宮古島、鹿兒島縣奄美大島新駐屯地上月26日成軍，是陸自首次在西南方部署實戰部隊，目的在消除離島防衛的「空白地帶」，加強抑止力，以因應中共解放軍軍備實力不斷增加、海洋活動頻繁的東海現況。兩島皆部署了飛彈部隊與警備隊，並配備地對艦飛彈（SSM）和地對空飛彈（SAM）等，可對周邊海峽與上空通過的解放軍艦艇、飛機進行牽制。